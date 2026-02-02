Los Premios Grammy 2026 celebraron a lo mejor de la música en sus 95 categorías. Foto: composición LR/IA/X/Instagram

Los Premios Grammy 2026 celebraron a lo mejor de la música en sus 95 categorías. Foto: composición LR/IA/X/Instagram

Los Premios Grammy 2026 celebraron a lo más destacado de la industria musical con una edición histórica realizada en Los Ángeles el 1 de febrero, en el que se entregaron galardones en 95 categorías. La gran figura de la noche fue Bad Bunny, quien logró un triunfo memorable al llevarse el premio a Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos'. Su victoria marcó uno de los momentos más comentados de la ceremonia, considerada por muchos como un “histórico triunfo” para la música latina.

La gala también estuvo marcada por el dominio de Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco premios de nueve nominaciones, y por el brillo de Billie Eilish, ganadora de Canción del Año con 'Wildflower'. La 68.ª edición de los Grammy dejó una lista diversa de artistas premiados en géneros como pop, rock, R&B, rap, jazz y música electrónica, reflejando lo mejor de la música internacional.

¿Quiénes son los ganadores de los Premios Grammy 2026 con Bad Bunny entre la lista?

Álbum del año

Ganador: Bad Bunny - Debí tirar más fotos

Justin Bieber - Estilo

Sabrina Carpenter - El mejor amigo del hombre

Clipse – Que Dios los resuelva

Lady Gaga - Caos

Kendrick Lamar - GNX

León Thomas – Perro callejero

Tyler, el creador – Chromakopia

Bad Bunny recibe su premio en los Grammy 2026. Foto: X

Canción del año

Ganadora: Billie Eilish - 'Wildflower'

Lady Gaga – 'Abracadabra'

Doechii - 'Ansiedad'

Rosé y Bruno Mars - 'APT'

Bad Bunny - 'DtMF'

Hunter/x - 'Golden'

Kendrick Lamar con SZA - 'Luther'

Sabrina Carpenter - 'Manchild'

Disco del año

Ganador: Kendrick Lamar con SZA - 'Luther'

Bad Bunny - 'DtMF'

Sabrina Carpenter - 'Manchild'

Doechii - 'Ansiedad'

Billie Eilish - 'Flor silvestre'

Lady Gaga – 'Abracadabra'

Chappell Roan - 'El metro'

Rosé y Bruno Mars - 'APT'

Mejor artista nuevo

Ganadora: Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombrío

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Pop

Mejor Interpretación Pop Solista: 'Messy' – Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo: 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor Álbum de Pop Vocal: 'Mayhem' – Lady Gaga

Dance/Electrónica

Mejor Grabación Dance/Electrónica: 'End of Summer' – Tame Impala

Mejor Álbum Dance/Electrónico: 'Eusexua' – FKA twigs

Rock y Alternativa

Mejor Interpretación de Rock: 'Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning' – Yungblood y colaboradores

Mejor Álbum de Rock: 'Never Enough' – Turnstile

Mejor Álbum de Música Alternativa: 'Songs of a Lost World' – The Cure

R&B

Mejor Interpretación R&B: 'Folded' – Kehlani

Mejor Álbum de R&B: 'Mutt' – Leon Thomas

Rap

Mejor Álbum de Rap: GNX – Kendrick Lamar

Mejor Interpretación de Rap Melódico: 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA

Jazz