Ganadores Grammy 2026: Bad Bunny y la lista completa de artistas que se llevaron premios a lo mejor de la música
Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026 al ganar Álbum del Año, en una gala donde también brillaron Kendrick Lamar y Billie Eilish, protagonistas de una noche que celebró lo mejor de la música en Los Ángeles.
Los Premios Grammy 2026 celebraron a lo más destacado de la industria musical con una edición histórica realizada en Los Ángeles el 1 de febrero, en el que se entregaron galardones en 95 categorías. La gran figura de la noche fue Bad Bunny, quien logró un triunfo memorable al llevarse el premio a Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos'. Su victoria marcó uno de los momentos más comentados de la ceremonia, considerada por muchos como un “histórico triunfo” para la música latina.
La gala también estuvo marcada por el dominio de Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco premios de nueve nominaciones, y por el brillo de Billie Eilish, ganadora de Canción del Año con 'Wildflower'. La 68.ª edición de los Grammy dejó una lista diversa de artistas premiados en géneros como pop, rock, R&B, rap, jazz y música electrónica, reflejando lo mejor de la música internacional.
¿Quiénes son los ganadores de los Premios Grammy 2026 con Bad Bunny entre la lista?
Álbum del año
- Ganador: Bad Bunny - Debí tirar más fotos
- Justin Bieber - Estilo
- Sabrina Carpenter - El mejor amigo del hombre
- Clipse – Que Dios los resuelva
- Lady Gaga - Caos
- Kendrick Lamar - GNX
- León Thomas – Perro callejero
- Tyler, el creador – Chromakopia
Bad Bunny recibe su premio en los Grammy 2026. Foto: X
Canción del año
- Ganadora: Billie Eilish - 'Wildflower'
- Lady Gaga – 'Abracadabra'
- Doechii - 'Ansiedad'
- Rosé y Bruno Mars - 'APT'
- Bad Bunny - 'DtMF'
- Hunter/x - 'Golden'
- Kendrick Lamar con SZA - 'Luther'
- Sabrina Carpenter - 'Manchild'
Disco del año
- Ganador: Kendrick Lamar con SZA - 'Luther'
- Bad Bunny - 'DtMF'
- Sabrina Carpenter - 'Manchild'
- Doechii - 'Ansiedad'
- Billie Eilish - 'Flor silvestre'
- Lady Gaga – 'Abracadabra'
- Chappell Roan - 'El metro'
- Rosé y Bruno Mars - 'APT'
Mejor artista nuevo
- Ganadora: Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombrío
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Pop
- Mejor Interpretación Pop Solista: 'Messy' – Lola Young
- Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo: 'Defying Gravity' – Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Mejor Álbum de Pop Vocal: 'Mayhem' – Lady Gaga
Dance/Electrónica
- Mejor Grabación Dance/Electrónica: 'End of Summer' – Tame Impala
- Mejor Álbum Dance/Electrónico: 'Eusexua' – FKA twigs
Rock y Alternativa
- Mejor Interpretación de Rock: 'Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning' – Yungblood y colaboradores
- Mejor Álbum de Rock: 'Never Enough' – Turnstile
- Mejor Álbum de Música Alternativa: 'Songs of a Lost World' – The Cure
R&B
- Mejor Interpretación R&B: 'Folded' – Kehlani
- Mejor Álbum de R&B: 'Mutt' – Leon Thomas
Rap
- Mejor Álbum de Rap: GNX – Kendrick Lamar
- Mejor Interpretación de Rap Melódico: 'Luther' – Kendrick Lamar con SZA
Jazz
- Mejor Álbum Vocal de Jazz: 'Portrait' – Samara Joy
- Mejor Álbum Instrumental de Jazz: 'Southern Nights' – Sullivan Fortner