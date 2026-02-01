HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Grammy 2026 EN VIVO vía TNT Latinoamérica: a qué hora y dónde ver la premiación por televisión y streaming

Hoy, domingo 1 de febrero, la edición de los Premios Grammy reunirá a las mayores estrellas de la música en una gala llena de presentaciones en vivo y momentos memorables. Conoce los horarios en Latinoamérica y las señales oficiales para seguir la ceremonia en directo por TV y streaming.

Los Premios Grammy 2026 se celebrará el 1 de febrero.
Los Premios Grammy 2026 se celebrará el 1 de febrero.

La 68.ª edición de los Premios Grammy 2026, la principal gala de la industria musical mundial, se celebrará este domingo 1 de febrero desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión para toda Latinoamérica a través de TNT y HBO Max. La ceremonia reunirá a grandes figuras del entretenimiento y premiará a los mejores talentos del último año musical, con Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve menciones, seguido por Lady Gaga con siete y otros artistas como Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas con seis cada uno.

Este 2026, la premiación contará con un potente cartel de actuaciones, entre ellas la esperada presentación de Justin Bieber, marcando su regreso a los escenarios tras varios años, además de actuaciones de Addison Rae, Alex Warren, Clipse, Kateye, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Sombr y The Marías.

¿A qué hora ver los Premios Grammy 2026?

Antes de la gala principal, los televidentes también podrán seguir el pre-show y la alfombra roja, con entrevistas y detalles desde Los Ángeles, comenzando una hora antes del inicio de la premiación central en varios países de la región.

  • Premios Grammy 2026 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: domingo 1 de febrero a las 8.00 p.m. 
  • Premios Grammy 2026 en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: domingo 1 de febrero a las 10.00 p.m.
  • Premios Grammy 2026 en Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: domingo 1 de febrero a las 9.00 p.m. 
  • Premios Grammy 2026 en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: domingo 1 de febrero a las 7.00 p.m.

¿Dónde ver la premiación de los Grammy 2026 por televisión y streaming?

La ceremonia de los Grammy Awards 2026 se transmitirá en vivo por TNT, el canal de televisión por suscripción disponible en los principales servicios de cable de Latinoamérica. En Perú, por ejemplo, quienes tengan señal podrán sintonizarla en:

  • DirecTV: Canal 502 (SD) y 1052 (HD)
  • Movistar TV: Canales 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)
  • Claro TV: Canales 22 (SD), 53 (SD), 590 (HD) y 1504 (HD)
  • Star Globalcom: Canal 21

Para quienes prefieren seguir el evento por internet, la plataforma de streaming HBO Max ofrecerá la transmisión en vivo para toda la región, permitiendo seguir la gala completa desde dispositivos móviles, tablets o smart TV. Además, la ceremonia y la cobertura previa quedarán disponibles on demand por varias semanas después del evento.

También, la Alfombra Roja y la Premiere Ceremony, donde se entregan la mayoría de los premios, se podrán ver de forma gratuita en live.GRAMMY.com y en el canal oficial de YouTube de la Academia de la Grabación, ofreciendo a los fans un acceso más amplio a entrevistas y momentos previos al show.

