La aparición de un sorpresivo video en redes sociales generó el entusiasmo del público al mostrar una posible colaboración entre La Tigresa del Oriente y Karol G interpretando a dúo 'Tropicoqueta', una de las canciones más aclamadas del quinto álbum de estudio de la artista colombiana. El clip comienza con la voz de Judith Busto diciendo: “La Tigresa con tu amiga Karol G”, mientras se escucha a la intérprete de 'Amargura' entonar el contagioso estribillo de su tema.

El clip, de menos de un minuto, finaliza con el característico rugido de La Tigresa del Oriente. La posibilidad de la colaboración ganó fuerza tras la reciente aparición de la artista peruana en el videoclip de 'Tropicoqueta', hecho que desató gran revuelvo en redes sociales. Hasta el momento, ninguna de las dos artistas ha confirmado oficialmente la existencia de esta colaboración; sin embargo, los fans esperan que sea cierta.

La Tigresa del Oriente sorprende al aparecer en videoclip de Karol G

El videoclip de 'Tropicoqueta' incluye a figuras que han marcado la cultura pop latinoamericana, como Lyn May y La Tigresa del Oriente, lo que los usuarios en redes han identificado como un reconocimiento a sus respectivas trayectorias. El lanzamiento del clip coincidió con el estreno del documental internacional sobre la carrera de Karol G, 'La Premiere'.

En el video, la cantante peruana aparece bailando al ritmo de la canción es más de una oportunidad. Judith Bustos, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, es ampliamente reconocida por su estilo llamativo y extravagante. Además, es una de las artistas más queridas de la música latina y considerada como la 'Reina de YouTube'.

La Tigresa del Oriente se pronuncia en redes

Tras su aparición en el videoclip de Karol G, La Tigresa del Oriente utilizó sus redes sociales para compartir su felicidad por este nuevo hito en su carrera: “Gracias a mi amiga Karol G por esta linda experiencia. Garritas positivas, juuuuuaug. ¡Soy clave!”, escribió.

La publicación recibió muestras de apoyo de sus seguidores, quienes dejaron mensajes como: “Topitigresa”, “Garritas positivas”, “Qué honor para Karol G hacer un dúo con La Tigresa del Oriente”, “Eres la mejor, mi Tigresa, te amo y me encanta que, en mi país, Colombia, te reconozcan como la gran artista que eres” y “¡Muchas felicidades, mi tigresita, que sigan los éxitos!”.