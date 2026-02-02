HOYSuscripcion LR Focus

Hijo de Melcochita se enfrenta a Monserrat Seminario y revela qué provocó que su padre fuera internado: “Quiere saber dónde está el dinero”

El drama familiar de Pablo Villanueva vuelve a acaparar titulares. Su hijo mayor rompió el silencio por primera vez desde Estados Unidos y habló sobre Monserrat Seminario.

Hijo de Melcochita habló por primera vez sobre la polémica de su padre y Monserrat Seminario.
Hijo de Melcochita habló por primera vez sobre la polémica de su padre y Monserrat Seminario. | Foto composición LR / Google

El actor cómico Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, fue internado de emergencia en una clínica local tras enterarse de que Monserrat Seminario gastó 1.8 millones de soles, ahorrados por todo el 2025. La noticia provocó una fuerte descompensación que obligó a su ingreso hospitalario.

Su hijo mayor, Pablo Villanueva, se pronunció desde Estados Unidos y pidió oraciones por la salud de su padre. Aclaró que la decisión de alejarlo de los medios fue tomada junto a sus hermanos para protegerlo de más impresiones.

Melcochita expone la verdad detrás de su separación de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: 'Se gastó toda mi plata'

lr.pe

Melcochita es internado de emergencia: causas y estado de salud

Según el doctor a cargo, el cómico sufrió una descompensación repentina al revisar sus cuentas y encontrar el dinero en cero. Por seguridad, permanecerá internado hasta estabilizar completamente su presión arterial.

Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, enfatizó su hijo, señalando que la edad avanzada del artista aumenta la precaución.

Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: 'Ya pedí garantías'

lr.pe

Hijo de Melcochita detalla lo que ocurrió con Monserrat Seminario

El joven reveló que ni él ni sus hermanos promovieron la reacción de su padre. Todos se enteraron de la situación financiera por redes sociales y no tenían conocimiento previo del millonario gasto de Monserrat.

"Solo te diré que la verdad es la que dijo Melcocha. Ella trata de echar la culpa a nosotros (los hijos), cuando me he enterado por las redes lo que sucedió, ni sabía lo que estaba pasando. Él le ha pedido que le aclare un estado de cuenta y ella no lo ha podido hacer. En su mente tenía unos cálculos, al no ver ese dinero ha explotado, y quiere saber dónde está el dinero, eso es todo. De ahí más no sé", agregó, confirmando la versión del cómico.

Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: "Todo se va a la casa, las bebés y los paseos"

Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monserrat Seminario lanza fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

Monserrat Seminario lanza fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

Melcochita expone la verdad detrás de su separación de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone la verdad detrás de su separación de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: "Todo se va a la casa, las bebés y los paseos"

Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: "Para transportar con cuidado a mi hija"

Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: "Para transportar con cuidado a mi hija”

Melcochita expone la verdad detrás de su separación de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone la verdad detrás de su separación de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

