Hijo de Melcochita habló por primera vez sobre la polémica de su padre y Monserrat Seminario. | Foto composición LR / Google

El actor cómico Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, fue internado de emergencia en una clínica local tras enterarse de que Monserrat Seminario gastó 1.8 millones de soles, ahorrados por todo el 2025. La noticia provocó una fuerte descompensación que obligó a su ingreso hospitalario.

Su hijo mayor, Pablo Villanueva, se pronunció desde Estados Unidos y pidió oraciones por la salud de su padre. Aclaró que la decisión de alejarlo de los medios fue tomada junto a sus hermanos para protegerlo de más impresiones.

Melcochita es internado de emergencia: causas y estado de salud

Según el doctor a cargo, el cómico sufrió una descompensación repentina al revisar sus cuentas y encontrar el dinero en cero. Por seguridad, permanecerá internado hasta estabilizar completamente su presión arterial.

“Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, enfatizó su hijo, señalando que la edad avanzada del artista aumenta la precaución.

Hijo de Melcochita detalla lo que ocurrió con Monserrat Seminario

El joven reveló que ni él ni sus hermanos promovieron la reacción de su padre. Todos se enteraron de la situación financiera por redes sociales y no tenían conocimiento previo del millonario gasto de Monserrat.

"Solo te diré que la verdad es la que dijo Melcocha. Ella trata de echar la culpa a nosotros (los hijos), cuando me he enterado por las redes lo que sucedió, ni sabía lo que estaba pasando. Él le ha pedido que le aclare un estado de cuenta y ella no lo ha podido hacer. En su mente tenía unos cálculos, al no ver ese dinero ha explotado, y quiere saber dónde está el dinero, eso es todo. De ahí más no sé", agregó, confirmando la versión del cómico.