HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Entretenimiento

Melcochita se pronunció sobre el proyecto que busca declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación: "Nadie es eterno"

Waldemar Cerrón presentó un proyecto para declarar Patrimonio Cultural de la Nación a Melcochita. El artista agradeció al congresista de Perú Libre.

Melcochita agradece el proyecto de Waldemar Cerrón para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación.
Melcochita agradece el proyecto de Waldemar Cerrón para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. | Composición LR

El congresista Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley que busca que el Ministerio de Cultura reconozca a Pablo Villanueva Branda como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de 'Leyenda Viva'.

Villanueva, conocido artísticamente como 'Melcochita', es un comediante y sonero que sigue siendo una de las figuras más influyentes de la cultura peruana. Tras la iniciativa del parlamentario de Perú Libre, el artista se pronunció en las redes sociales.

PUEDES VER: Venezolano quiso matar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

lr.pe

Melcochita se pronunció sobre el proyecto de Waldemar Cerrón

Waldemar Cerrón presentó ante el Congreso de la República una propuesta para reconocer la trayectoria de Melcochita como sonero nacional y exponente del arte cómico popular.

La iniciativa también busca declarar a Villanueva como Patrimonio Cultural de la Nación. Este peruano recibió medallas y diplomas otorgados por los International Gold Excellence Awards en Washington. Incluso fue invitado al Capitolio de Estados Unidos para ser reconocido como artista destacado.

Tras hacerse público el proyecto de ley de Cerrón, el cómico usó Instagram para agradecer la posible distinción ante el Ministerio de Cultura. "Muchas gracias a todos. Me llena de alegría la propuesta. Nadie es eterno. Me hace feliz este reconocimiento", escribió Melcochita.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU

lr.pe

Cerrón pide que Melcochita sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación

Tras condecorar a la actriz cómica 'Dayanita', el congresista Waldemar Cerrón presentó el Proyecto de Ley 12034 para que el Ministerio de Cultura reconozca a Melcochita como ícono referente del arte y la cultura peruana.

"Su legado no solo es testimonio de una carrera longeva y versátil, sino también de una profunda conexión con el sentir popular y la identidad nacional", comentó Cerrón en el documento enviado al Congreso de la República.

Para Cerrón, el estilo humorístico de Melcochita es capaz de transitar entre el humor criollo y la sátira social, con frases populares como "¡No lo vean!", "¡No vayan!" e "¡Imbécil!".

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de parlamentarios de Perú Libre como Flavio Cruz, Isaac Mita, Américo Gonza, María Agüero y Kelly Portalatino.

Notas relacionadas
Venezolano quiso matar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso matar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS
Peruana revela cómo es su proceso de asilo en EEUU mientras lucha por conseguir trabajo: "Me tratan diferente por ser latina"

Peruana revela cómo es su proceso de asilo en EEUU mientras lucha por conseguir trabajo: "Me tratan diferente por ser latina"

LEER MÁS
Esta es la pregunta que le hizo ganar S/15,000 a 'Melcochita' en 'EVDLV': "Ya perdí, dije"

Esta es la pregunta que le hizo ganar S/15,000 a 'Melcochita' en 'EVDLV': "Ya perdí, dije"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de TikTok por sorprendente precio en miles de soles: “Está súper buena”

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de TikTok por sorprendente precio en miles de soles: “Está súper buena”

LEER MÁS
Andrea San Martín gana demanda de alimentos a Juan Víctor y revelan lo que deberá pagar por manutención de su hija

Andrea San Martín gana demanda de alimentos a Juan Víctor y revelan lo que deberá pagar por manutención de su hija

LEER MÁS
Renzo Spraggon revela detalles de su beso con Pamela López y muestra chats sobre coordinación de encuentro privado

Renzo Spraggon revela detalles de su beso con Pamela López y muestra chats sobre coordinación de encuentro privado

LEER MÁS
Alejandra Baigorria habla por primera vez sobre denuncia que involucra a su suegro, Steve Palao: “Lo tiene que resolver”

Alejandra Baigorria habla por primera vez sobre denuncia que involucra a su suegro, Steve Palao: “Lo tiene que resolver”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Gisela Valcárcel defiende compra de departamento de Lizeth Atoccsa, influencer peruana de Beca 18, y la elogia: "Fruto de su trabajo"

Entretenimiento

Allison Pastor revela que Erick Elera la conquistó pese a que lo rechazó por 2 años: "Lo paraba dejando en visto"

Allison Pastor revela que Erick Elera la conquistó pese a que lo rechazó por 2 años: "Lo paraba dejando en visto"

Famoso productor mexicano defiende a Nicola Porcella tras las críticas: "El chamaco le está dando al 100%”

¿Qué artistas vienen a Arequipa 2025? Cantantes confirmados para la Feria por el aniversario de la Ciudad Blanca

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Tensión en la frontera EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia - Amazonas, mientras que Arana arriba a Santa Rosa

De amarillo a azul: Carlincatura retrata a partido que intenta negar su pasado mientras lo oculta con un nuevo nombre

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota