Melcochita agradece el proyecto de Waldemar Cerrón para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. | Composición LR

El congresista Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley que busca que el Ministerio de Cultura reconozca a Pablo Villanueva Branda como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de 'Leyenda Viva'.

Villanueva, conocido artísticamente como 'Melcochita', es un comediante y sonero que sigue siendo una de las figuras más influyentes de la cultura peruana. Tras la iniciativa del parlamentario de Perú Libre, el artista se pronunció en las redes sociales.

Melcochita se pronunció sobre el proyecto de Waldemar Cerrón

Waldemar Cerrón presentó ante el Congreso de la República una propuesta para reconocer la trayectoria de Melcochita como sonero nacional y exponente del arte cómico popular.

La iniciativa también busca declarar a Villanueva como Patrimonio Cultural de la Nación. Este peruano recibió medallas y diplomas otorgados por los International Gold Excellence Awards en Washington. Incluso fue invitado al Capitolio de Estados Unidos para ser reconocido como artista destacado.

Tras hacerse público el proyecto de ley de Cerrón, el cómico usó Instagram para agradecer la posible distinción ante el Ministerio de Cultura. "Muchas gracias a todos. Me llena de alegría la propuesta. Nadie es eterno. Me hace feliz este reconocimiento", escribió Melcochita.

Cerrón pide que Melcochita sea reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación

Tras condecorar a la actriz cómica 'Dayanita', el congresista Waldemar Cerrón presentó el Proyecto de Ley 12034 para que el Ministerio de Cultura reconozca a Melcochita como ícono referente del arte y la cultura peruana.

"Su legado no solo es testimonio de una carrera longeva y versátil, sino también de una profunda conexión con el sentir popular y la identidad nacional", comentó Cerrón en el documento enviado al Congreso de la República.

Para Cerrón, el estilo humorístico de Melcochita es capaz de transitar entre el humor criollo y la sátira social, con frases populares como "¡No lo vean!", "¡No vayan!" e "¡Imbécil!".

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de parlamentarios de Perú Libre como Flavio Cruz, Isaac Mita, Américo Gonza, María Agüero y Kelly Portalatino.