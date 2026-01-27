Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno. | Foto composición LR / Google

Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno.

Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, manifestó su profunda incomodidad luego de conocer que su película 'Así no juega Perú' fue retirada de la cartelera apenas en su primera semana de exhibición. La decisión generó indignación en el cómico, quien consideró que el público no tuvo la oportunidad real de valorar el trabajo realizado.

El también músico remarcó que el proyecto reunió a figuras con amplia trayectoria en el medio, por lo que esperaba un respaldo mayor por parte de las salas de cine y del propio circuito comercial.

Melcochita critica retiro de su película en cines

En ese sentido, el humorista sostuvo que la producción fue relegada a horarios poco favorables desde su estreno. Según relató, esta situación limitó seriamente la asistencia del público y afectó el rendimiento del filme.

“No es justo que nos hagan esto, es una falta de respeto a nuestra trayectoria. El jueves 22 fue el estreno y casi todos los cines la ponen en el horario de la una de la tarde y solo pudieron ir seis personas, es lógico porque a esa hora todos están trabajando”, manifestó Melcochita para Trome.

Melcochita denuncia sabotaje al cine peruano

El actor también cuestionó lo que considera un maltrato hacia los artistas nacionales y aseguró que existe una falta de apoyo entre compatriotas dentro de la industria cultural. Sus declaraciones reflejaron frustración y decepción.

“No es posible que entre peruanos nos saboteemos de esta manera. Los que hemos participado en la película somos gente con experiencia, talento y nos maltratan de esa manera, son unas basuras”, añadió.

Melcochita evalúa dejar el país por falta de apoyo

La molestia del comediante llegó a tal punto que confesó analizar seriamente la posibilidad de abandonar el Perú. Según indicó, la falta de oportunidades y el favoritismo afectan no solo al cine, sino también a otros rubros artísticos.

“Me iré del Perú, aquí sabotean al artista”, aseguró. Luego agregó: “Para qué, si nunca hacen nada. Uno se queja y se ríen de nosotros. Lo único que estoy analizando es irme del país porque aquí hay mucha argolla y no solo en el cine, hasta en la música, por eso en las radios apoyan pura porquería”.

Melcochita lamenta pérdidas económicas por su película

El artista también se refirió al impacto financiero que dejó la escasa exhibición del largometraje. Explicó que la baja asistencia impidió recuperar lo invertido y frustró futuros proyectos cinematográficos.

“Nada, si solo han podido ir seis personas un día porque la función fue a la una de la tarde y me da rabia porque con el director Sebastián García íbamos a realizar otra película, pero con esto, todo queda en nada”, recalcó Melcochita.