HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 'EL MONSTRUO' llega mañana a Perú: así será su extradición | #TLR

Espectáculos

Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno: “Sabotean al artista”

El artista Melcochita expresó su molestia tras la rápida salida de su filme de los cines y cuestionó el trato que reciben las producciones nacionales.

Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno.
Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno. | Foto composición LR / Google

Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, manifestó su profunda incomodidad luego de conocer que su película 'Así no juega Perú' fue retirada de la cartelera apenas en su primera semana de exhibición. La decisión generó indignación en el cómico, quien consideró que el público no tuvo la oportunidad real de valorar el trabajo realizado.

El también músico remarcó que el proyecto reunió a figuras con amplia trayectoria en el medio, por lo que esperaba un respaldo mayor por parte de las salas de cine y del propio circuito comercial.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melcochita indiferente al posible regreso de su hija Yessenia a Perú por temor a ser deportada de EE. UU.: 'Es cosa de ella'

lr.pe

Melcochita critica retiro de su película en cines

En ese sentido, el humorista sostuvo que la producción fue relegada a horarios poco favorables desde su estreno. Según relató, esta situación limitó seriamente la asistencia del público y afectó el rendimiento del filme.

No es justo que nos hagan esto, es una falta de respeto a nuestra trayectoria. El jueves 22 fue el estreno y casi todos los cines la ponen en el horario de la una de la tarde y solo pudieron ir seis personas, es lógico porque a esa hora todos están trabajando”, manifestó Melcochita para Trome.

Melcochita denuncia sabotaje al cine peruano

El actor también cuestionó lo que considera un maltrato hacia los artistas nacionales y aseguró que existe una falta de apoyo entre compatriotas dentro de la industria cultural. Sus declaraciones reflejaron frustración y decepción.

“No es posible que entre peruanos nos saboteemos de esta manera. Los que hemos participado en la película somos gente con experiencia, talento y nos maltratan de esa manera, son unas basuras”, añadió.

Melcochita evalúa dejar el país por falta de apoyo

La molestia del comediante llegó a tal punto que confesó analizar seriamente la posibilidad de abandonar el Perú. Según indicó, la falta de oportunidades y el favoritismo afectan no solo al cine, sino también a otros rubros artísticos.

Me iré del Perú, aquí sabotean al artista”, aseguró. Luego agregó: “Para qué, si nunca hacen nada. Uno se queja y se ríen de nosotros. Lo único que estoy analizando es irme del país porque aquí hay mucha argolla y no solo en el cine, hasta en la música, por eso en las radios apoyan pura porquería”.

PUEDES VER: Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: 'La cosa cada día está peor'

lr.pe

Melcochita lamenta pérdidas económicas por su película

El artista también se refirió al impacto financiero que dejó la escasa exhibición del largometraje. Explicó que la baja asistencia impidió recuperar lo invertido y frustró futuros proyectos cinematográficos.

“Nada, si solo han podido ir seis personas un día porque la función fue a la una de la tarde y me da rabia porque con el director Sebastián García íbamos a realizar otra película, pero con esto, todo queda en nada”, recalcó Melcochita.

Notas relacionadas
Melcochita indiferente al posible regreso de su hija Yessenia a Perú por temor a ser deportada de EE. UU.: "Es cosa de ella"

Melcochita indiferente al posible regreso de su hija Yessenia a Perú por temor a ser deportada de EE. UU.: "Es cosa de ella"

LEER MÁS
Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: “La cosa cada día está peor”

Hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos: “La cosa cada día está peor”

LEER MÁS
Melcochita critica a Alfredo Benavides por cuestionar a JB tras su salida a Panamericana: “Un hermano no debe envidiar”

Melcochita critica a Alfredo Benavides por cuestionar a JB tras su salida a Panamericana: “Un hermano no debe envidiar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

LEER MÁS
Familia de Camucha Negrete desmiente a Rodrigo González tras asegurar que Sergio Galliani maltrató a la actriz: “Solo recibió amor"

Familia de Camucha Negrete desmiente a Rodrigo González tras asegurar que Sergio Galliani maltrató a la actriz: “Solo recibió amor"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Espectáculos

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Tula Rodríguez enfurece contra páginas que inventaron su fallecimiento: “Hay que tener el cerebro torcido”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025