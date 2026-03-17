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Said Palao restringe comentarios en Instagram de tras ser captado en juerga con mujeres en fiesta en yate

El esposo de Alejandra Baigorria tomó una drástica medida en redes sociales tras la difusión de imágenes en una fiesta en yate, que desataron críticas y pusieron su relación en el centro de la polémica.

Said Palao y su decisión en sus redes sociales. Foto: composición LR/Instagram
Said Palao y su decisión en sus redes sociales. Foto: composición LR/Instagram

Said Palao enfrenta un momento difícil luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes de una fiesta en yate en Argentina, donde aparece junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi compartiendo con varias mujeres. Tras revelarse el ampay, el esposo de Alejandra Baigorria optó por restringir los comentarios en algunas publicaciones de su cuenta de Instagram.

La decisión se produjo en medio de una ola de críticas en redes sociales, en las que usuarios reaccionaron al contenido difundido. En los videos se observa a los chicos reality disfrutando de una celebración con música, bebidas y compañía femenina, lo que generó cuestionamientos, especialmente por la situación sentimental del chico reality.

Said Palao limita comentarios en Instagram

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Said Palao limita sus comentarios y Alejandra Baigorria lo deja de Seguir en Instagram

Ante la repercusión, el integrante de 'Esto es guerra' tomó una medida inmediata en sus redes sociales: limitar los comentarios en sus publicaciones para evitar ataques o mensajes negativos.

Cabe recordar que Said Palao se encuentra casado con la 'Gringa de Gamarra' desde abril de 2025, en una boda que generó gran atención mediática. Incluso, el deportista había manifestado recientemente sus planes de formar una familia junto a la empresaria, lo que ha incrementado el impacto de esta polémica.

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Internautas apoyan a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao en fiesta

Tras la difusión del avance del programa, las redes sociales se llenaron de comentarios dirigidos a Alejandra Baigorria. Muchos usuarios expresaron su respaldo hacia ella y cuestionaron la conducta de Said Palao.

“Aleee todo el mundo te lo dijo”, “No lo perdones, te mereces alguien mejor”, “ampaaayyy” y “Ale en UCI” fueron algunos de los mensajes que se viralizaron, evidenciando la reacción del público frente a las imágenes.

Comentarios para Alejandra Baigorria

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