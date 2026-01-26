HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí en problemas: amigo del tío Jhonny consiguió contrato con Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

La reflexión de Gisela Valcárcel por su cumpleaños 63 en medio de su regreso a la TV: "Hoy me siento libre"

Gisela Valcárcel se mostró agradecida por celebrar un nuevo año de vida sin ataduras, con la capacidad de empezar todo de nuevo en plena libertad, a pesar de las dificultades que le ha impuesto el camino.

Gisela Valcárcel cumple 63 años agradeciendo por todo Foto: Composición LR
Gisela Valcárcel cumple 63 años agradeciendo por todo Foto: Composición LR | Instagram de Gisela Valcárcel

Este 2026 podría ser un año importante para Gisela Valcárcel, quien se mantuvo alejada de la pantalla chica por aproximadamente tres años. Así, la popular 'Señito' ha llegado a los 63 años y, como era de esperarse, este día no ha pasado inadvertido. La reina de los programas sabatinos ha compartido una poderosa reflexión con sus más de 1,6 millones de seguidores en Instagram.

Este lunes 26 de enero compartió un breve, pero potente, mensaje a propósito de su nuevo año de vida, en el que agradece por sentirse libre. "Siento esa libertad que se alcanza con los años, cuando, sin darte cuenta, has dejado de querer agradecerle a todo el mundo", escribió la conductora de TV al inicio de su publicación, la cual acompañó con un carrete de fotos de un día en la playa y al natural.  

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Gisela Valcárcel luce feliz en un día de playa

Gisela Valcárcel luce feliz en un día de playa

PUEDES VER: 'Urraco' asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel en lugar de Magaly Medina para presentación porque cobraba menos

lr.pe

Gisela Valcárcel cumple 63 años y agradece por todo

En esa misma línea, Gisela Valcárcel indicó que ha llegado a una etapa en la que ha entendido que, en nuestra vida, nosotros debemos estar primero. "Entiende que solo tienes una vida y que a quien primero debes agradecer es a ti mismo. Aquí estoy con caídas y levantadas, con ganas y con nuevos inicios. Aquí voy otra vez, hoy empiezo todo de nuevo y sí, hoy cumplo años también.Gracias", concluyó.

Los buenos deseos no se hicieron esperar. Los cibernautas le dejaron comentarios como "Feliz cumpleaños a una mujer trabajadora y soñadora", "Solo puedes agradecer a Dios y a ti misma por todo", "Feliz cumple reina", "Que tengas un bendecido días", "Que se cumplan todos tus deseos" y "Qué bien se te ve cuando te miras con amor".

PUEDES VER: Gisela Valcárcel anuncia su regreso a la conducción con su reality de baile de famosos en Panamericana: 'Los sábados se hicieron para gozar'

lr.pe

Gisela Valcárcel anuncia su regreso a la conducción

Gisela Valcárcel anunció los nuevos programas de GV Producciones para este 2026 durante la preventa de su productora, realizada la noche del miércoles 14 de enero. Entre las revelaciones - como el magazine que liderarán Maju Mantilla y Ethel Pozo - , sorprendió al informar que regresará a la conducción con su famoso reality de baile, que logró buenos números de rating en América TV.

"Haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar (…) Retorno a la televisión vía Panamericana y este año haremos bailar a la gente porque las personas me llamaban y me decían Gisela ya estoy sola, ¡vuelve!", declaró Gisela Valcárcel. 

Notas relacionadas
'Urraco' asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel en lugar de Magaly Medina para presentación porque cobraba menos

'Urraco' asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel en lugar de Magaly Medina para presentación porque cobraba menos

LEER MÁS
Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

LEER MÁS
Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: “Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse”

Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: “Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez muestra cuál es la situación del mall 'KM 40' de Jefferson Farfán tras su visita: "A César lo del César"

Tula Rodríguez muestra cuál es la situación del mall 'KM 40' de Jefferson Farfán tras su visita: "A César lo del César"

LEER MÁS
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Ana Siucho se reencuentra con Edison Flores en la Noche Crema 2026 y comparte emotivas fotos del evento

Ana Siucho se reencuentra con Edison Flores en la Noche Crema 2026 y comparte emotivas fotos del evento

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025