Este 2026 podría ser un año importante para Gisela Valcárcel, quien se mantuvo alejada de la pantalla chica por aproximadamente tres años. Así, la popular 'Señito' ha llegado a los 63 años y, como era de esperarse, este día no ha pasado inadvertido. La reina de los programas sabatinos ha compartido una poderosa reflexión con sus más de 1,6 millones de seguidores en Instagram.

Este lunes 26 de enero compartió un breve, pero potente, mensaje a propósito de su nuevo año de vida, en el que agradece por sentirse libre. "Siento esa libertad que se alcanza con los años, cuando, sin darte cuenta, has dejado de querer agradecerle a todo el mundo", escribió la conductora de TV al inicio de su publicación, la cual acompañó con un carrete de fotos de un día en la playa y al natural.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Gisela Valcárcel luce feliz en un día de playa

Gisela Valcárcel cumple 63 años y agradece por todo

En esa misma línea, Gisela Valcárcel indicó que ha llegado a una etapa en la que ha entendido que, en nuestra vida, nosotros debemos estar primero. "Entiende que solo tienes una vida y que a quien primero debes agradecer es a ti mismo. Aquí estoy con caídas y levantadas, con ganas y con nuevos inicios. Aquí voy otra vez, hoy empiezo todo de nuevo y sí, hoy cumplo años también.Gracias", concluyó.

Los buenos deseos no se hicieron esperar. Los cibernautas le dejaron comentarios como "Feliz cumpleaños a una mujer trabajadora y soñadora", "Solo puedes agradecer a Dios y a ti misma por todo", "Feliz cumple reina", "Que tengas un bendecido días", "Que se cumplan todos tus deseos" y "Qué bien se te ve cuando te miras con amor".

Gisela Valcárcel anuncia su regreso a la conducción

Gisela Valcárcel anunció los nuevos programas de GV Producciones para este 2026 durante la preventa de su productora, realizada la noche del miércoles 14 de enero. Entre las revelaciones - como el magazine que liderarán Maju Mantilla y Ethel Pozo - , sorprendió al informar que regresará a la conducción con su famoso reality de baile, que logró buenos números de rating en América TV.

"Haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar (…) Retorno a la televisión vía Panamericana y este año haremos bailar a la gente porque las personas me llamaban y me decían Gisela ya estoy sola, ¡vuelve!", declaró Gisela Valcárcel.