Nuevo asesinato a sangre fría por parte de agentes del ICE en Estados Unidos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Ethel Pozo expresa su orgullo por Gisela Valcárcel con dedicatoria por su cumpleaños: "Pasó los 60, pero se ve de 40 (años)"

La conductora Ethel Pozo compartió un sentido mensaje de cumpleaños a su madre Gisela Valcárcel, resaltando su fortaleza, espíritu libre y trayectoria.

Ethel Pozo le dedicó emotivo mensaje a Gisela por su cumpleaños. Foto: composición LR/Instagram
Ethel Pozo le dedicó emotivo mensaje a Gisela por su cumpleaños. Foto: composición LR/Instagram

Ethel Pozo utilizó compartió en redes sociales un emotivo mensaje a su madre, Gisela Valcárcel, con motivo de su cumpleaños número 63. La exconductora de 'América hoy' destacó la fortaleza de la presentadora de televisión y sus cualidades personales. “Pasó los 60, pero se ve de 40 (años)”, escribió.

La hija de la popular 'Señito' compartió la publicación acompañada de fotografías familiares, algunas de cuando las hijas de Ethel Pozo eran pequeñas. En su mensaje, la coductora describió a su madre como una mujer exitosa, resiliente y trabajadora, palabras que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

Mensaje de Ethel Pozo a Gisela. Foto: captura/Instagram

Mensaje de Ethel Pozo a Gisela. Foto: captura/Instagram

PUEDES VER: Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: 'Producto de su esfuerzo'

lr.pe

Ethel Pozo dedica emotivo mensaje a su madre Gisela Valcárcel por su cumpleaños

El 26 de enero, fecha en que Gisela Valcárcel celebra un año más de vida, su hija compartió un extenso mensaje donde expresó públicamente su amor y orgullo. “Feliz Cumpleaños, Mami. Hablar de ella, es hablar de éxito, de resiliencia y de mucho esfuerzo y trabajo”, escribió.

En su dedicatoria, la conductora resaltó las múltiples facetas de su madre e hizo referencia a su personalidad libre y su conexión con el verano y el mar. “Los que la conocemos sabemos que la foto que mejor la representa es la 3 porque ella es y será siempre un alma libre, su estación favorita, el verano! Y el lugar, el mar”, añadió.

La conductora también destacó que Gisela “nació con una estrella” y celebró la fecha especial con palabra de cariño: “Feliz día, madre bella. Por muchísimos más sueños y caminos por recorrer en esta hermosa vida. Te amo, tu hija”, añadió Ethel Pozo por el cumpleaños de su mamá.

PUEDES VER: Ethel Pozo sería la conductora del reality ‘La granja VIP’ de Panamericana tras su salida de América TV

lr.pe

Gisela comparte reflexivo mensaje tras cumplir 63 años

Por su parte, Gisela Valcácerl, nuevo rostro de Panamerica Televisión de Panamericana Televisión, también se pronunció en esta fecha especial. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje reflexivo: “Siento esa libertad que se alcanza con los años, cuando, sin darte cuenta, has dejado de querer agradecerle a todo el mundo”, escribió la conductora.

En su publicación, destacó la importancia de valorarse a uno mismo y de reconocer el propio recorrido de vida. “Entiende que solo tienes una vida y que a quien primero debes agradecer es a ti mismo. Aquí estoy con caídas y levantadas, con ganas y con nuevos inicios. Aquí voy otra vez, hoy empiezo todo de nuevo y sí, hoy cumplo años también. Gracias”, añadió.

