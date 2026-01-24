El 'Urraco' afirmó que esta revelación vinculada a Explosión de Iquitos y Gisela Valcárcel no le gustaría a Magaly Medina. | Foto: composición LR/Instagram/Magaly Medina/Gisela Valcárcel

Gianfranco Pérez, conocido periodista de espectáculos y 'Urraco', asegura que Explosión de Iquitos intentó contratar primero a Magaly Medina para su próximo aniversario; sin embargo, al ver que cobraba mucho, optaron por acudir a Gisela Valcárcel. Según el comunicador, la 'Señito' estaría cobrando la mitad de lo que habría exigido Medina, quien actualmente se encuentra en un proceso de recuperación de una costosa cirugía estética en el rostro.

El reportero compartió la afirmación en una historia de sus redes sociales, explicando que lo hizo tras leer comentarios sobre su jefa, a pesar de ser consciente de que ella no vería con buenos ojos que se involucre en temas relacionados con sus finanzas. "Todos dicen que quiere igualar a la tía; esta información que digo puede ser que a Magaly no le guste", anunció.

'Urraco' de Magaly habla sobre la presencia de Gisela en aniversario de Explosión de Iquitos

De acuerdo con Gianfranco Pérez, Explosión de Iquitos consideró primero a Magaly Medina, a quien llamaron para conversar sobre su posible participación en el concierto que realizarán el 31 de enero en la ciudad de Iquitos, con motivo de sus 28 años como agrupación musical. No obstante, el monto solicitado por la 'Urraca' fue demasiado elevado.

En esa línea, la orquesta habría optado por Gisela Valcárcel por un pago mucho menor. "Prefirieron la segunda opción, y a la mitad de precio se llevaron a la tía 'Señito'" afirmó. El reportero también aseguró que no temía la reacción del grupo ante su revelación. "Queréllame, desmiénteme; no vas a poder porque tú sabes que llamaste a la tía y sabes cuánto te pidió, y sabes cuánto te pidió Gisela. Entonces, si quieres economizar, llamen a Gisela", aseveró sin filtro.

Gisela Valcárcel emocionada por aniversario de Explosión de Iquitos

Días antes, Gisela Valcárcel fue presentada como la flamante invitada especial para el aniversario de Explosión de Iquitos. La presencia de la reconocida conductora de televisión generó reacciones inmediatas: algunos celebraron su participación, mientras que otros recordaron a Magaly Medina como madrina, junto a María Pía Copello, en los 31 años de La Bella Luz.

Más allá de los comentarios, la popular 'Señito' expresó su entusiasmo por formar parte del evento de la agrupación fundada por el empresario Raúl Flores Chávez, considerada una de las más representativas de la cumbia y música amazónica de Perú. "Será una noche increíble", manifestó la presentadora y productora, quien también destacó sentir una profunda conexión con la ciudad de Iquitos, donde se realizará el concierto.