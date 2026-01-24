HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

'Urraco' asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel en lugar de Magaly Medina para presentación porque cobraba menos

"Prefirieron la segunda opción y a la mitad de precio", aseveró el 'Urraco' de Magaly Medina tras revelarse que Gisela Valcárcel será la invitada especial en el aniversario de Explosión de Iquitos.

El 'Urraco' afirmó que esta revelación vinculada a Explosión de Iquitos y Gisela Valcárcel no le gustaría a Magaly Medina.
El 'Urraco' afirmó que esta revelación vinculada a Explosión de Iquitos y Gisela Valcárcel no le gustaría a Magaly Medina.

Gianfranco Pérez, conocido periodista de espectáculos y 'Urraco', asegura que Explosión de Iquitos intentó contratar primero a Magaly Medina para su próximo aniversario; sin embargo, al ver que cobraba mucho, optaron por acudir a Gisela Valcárcel. Según el comunicador, la 'Señito' estaría cobrando la mitad de lo que habría exigido Medina, quien actualmente se encuentra en un proceso de recuperación de una costosa cirugía estética en el rostro.

El reportero compartió la afirmación en una historia de sus redes sociales, explicando que lo hizo tras leer comentarios sobre su jefa, a pesar de ser consciente de que ella no vería con buenos ojos que se involucre en temas relacionados con sus finanzas. "Todos dicen que quiere igualar a la tía; esta información que digo puede ser que a Magaly no le guste", anunció.

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Magaly Medina y su esposo dejan el Perú tras revelar que retrasará su regreso a la televisión: 'Nos vamos un ratito'

lr.pe

'Urraco' de Magaly habla sobre la presencia de Gisela en aniversario de Explosión de Iquitos

De acuerdo con Gianfranco Pérez, Explosión de Iquitos consideró primero a Magaly Medina, a quien llamaron para conversar sobre su posible participación en el concierto que realizarán el 31 de enero en la ciudad de Iquitos, con motivo de sus 28 años como agrupación musical. No obstante, el monto solicitado por la 'Urraca' fue demasiado elevado.

En esa línea, la orquesta habría optado por Gisela Valcárcel por un pago mucho menor. "Prefirieron la segunda opción, y a la mitad de precio se llevaron a la tía 'Señito'" afirmó. El reportero también aseguró que no temía la reacción del grupo ante su revelación. "Queréllame, desmiénteme; no vas a poder porque tú sabes que llamaste a la tía y sabes cuánto te pidió, y sabes cuánto te pidió Gisela. Entonces, si quieres economizar, llamen a Gisela", aseveró sin filtro.

PUEDES VER: Magaly Medina le recuerda a JB su paso por ATV tras imitarla recién operada: 'Se había convertido en una pastilla para dormir'

lr.pe

Gisela Valcárcel emocionada por aniversario de Explosión de Iquitos

Días antes, Gisela Valcárcel fue presentada como la flamante invitada especial para el aniversario de Explosión de Iquitos. La presencia de la reconocida conductora de televisión generó reacciones inmediatas: algunos celebraron su participación, mientras que otros recordaron a Magaly Medina como madrina, junto a María Pía Copello, en los 31 años de La Bella Luz.

Más allá de los comentarios, la popular 'Señito' expresó su entusiasmo por formar parte del evento de la agrupación fundada por el empresario Raúl Flores Chávez, considerada una de las más representativas de la cumbia y música amazónica de Perú. "Será una noche increíble", manifestó la presentadora y productora, quien también destacó sentir una profunda conexión con la ciudad de Iquitos, donde se realizará el concierto.

Magaly Medina y su esposo dejan el Perú tras revelar que retrasará su regreso a la televisión: "Nos vamos un ratito"

Magaly Medina le recuerda a JB su paso por ATV tras imitarla recién operada: "Se había convertido en una pastilla para dormir"

Magaly Medina no volverá a la TV hasta recuperarse de su cirugía facial: "No puedo poner a este rostro 2 kilos de maquillaje"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Gabriel Calvo enfrenta a Carlos Zambrano y asegura que le insistió a su amiga para invitarla a su casa: "Le ha escrito 15 veces"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

