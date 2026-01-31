Gisela llegó a Iquitos con motivos de su presentación en concierto de Explosión este sábado 30 de enero. | Foto: composición LR/ Yazmín Araujo / URPI-LR / TV peruana

La llegada de Gisela Valcárcel a Iquitos se convirtió en un verdadero acontecimiento. La conductora, que prepara su regreso a Panamericana Televisión, fue recibida la noche del viernes 30 de enero en el Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta por una multitud de seguidores que aguardaban con expectativa su arribo. El retraso de su arribo desde Lima no hizo más que aumentar la ansiedad del público, que al verla aparecer estalló en gritos, aplausos y efusivas muestras de cariño.

El ambiente fue caótico, pero festivo. Fanáticos intentaron acercarse para saludarla y tomarse fotografías, mientras la popular 'Señito', sonriente y resguardada por agentes policiales, agradecía el recibimiento. "Estoy feliz de estar con ustedes", expresó a solo unas horas de aparecer como invitada en el 28° aniversario de la orquesta de cumbia amazónica Explosión de Iquitos.

Gisela Valcárcel alborota aeropuerto de Iquitos

El retraso de la llegada de Gisela Valcárcel desde Lima se extendió por más de 6 horas. La conductora tenía previsto su vuelo para la 1.30 p. m. del viernes 30 de enero, pero este fue cancelado y tuvo que esperar para abordar otro avión al promediar las 7.30 p. m. Cuando finalmente apareció en la zona de desembarque en la ciudad de Iquitos, los seguidores no dudaron en celebrar su presencia.

La conductora de 66 años, madre de Ethel Pozo, compartió imágenes del momento en sus redes sociales, donde se la ve visiblemente emocionada y rodeada de fanáticos, algunos de los cuales alcanzaron a fotografiarse con ella.

Usuarios reaccionan al recibimiento de Gisela Valcárcel en Iquitos

El video de su llegada desató una ola de comentarios en redes sociales. "Llegó la reina", escribió un usuario, mientras otro destacó: "Así reciben a una diva, le arda a quien le arda". Mensajes como "La única diva del Perú" y "Gisela, pasan los años y todavía causas furor" se multiplicaron, destacando la imagen de la conductora como un ícono de la televisión nacional.

Aunque un popular 'urraco' comentó que Explosión de Iquitos habría contratado a Valcárcel porque su tarifa sería menor de lo que cobra la propia Magaly Medina, la 'Señito' ha optado por enfocarse en el cariño del público que ha ganado a lo largo de casi 40 años de trayectoria.