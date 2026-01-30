Tras el polémico mensaje publicado en redes por Christian Cueva donde deslizó que entre su expareja Pamela López y Tenchy Ugaz habría existido un romance clandestino, la influencer se pronunció para desmentir los rumores. La trujillana aprovechó el contexto para aclarar de una vez cuál es el vínculo con el exfutbolista, pues anteriormente también fue señalada por Sara Manrique, expareja de Tenchy, de haberse metido en su relación.

Según la popular Kittypam, jamás existió una relación o affaire con Ugaz, negando tajantemente una infidelidad con él. Explicó que entre ellos solo mantienen una larga amistad, pues se conocen desde que vivían en Trujillo, la ciudad de donde son oriundos. "No, Tenchy es un gran amigo a quien le mando un mando un besito; lo conozco desde hace muchos años, desde que yo era adolescente. Él es trujillano, nos hemos sentado a conversar y no, no es verdad", aseguró para América TV.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

Pamela López desmiente romances con exfutbolistas

De igual manera, López desmintió haber estado involucrada con otros exfutbolistas, tal como lo dejó entrever Christian Cueva en su comunicado donde nombró a Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz y al cantante cubano Dayron Martin. A través de un enlace telefónico con 'Amor y Fuego', la influencer mencionó que desconoce a los dos primeros, sin embargo, señaló que sí llegó a compartir con Martin.

"No los conozco al primero, ni al segundo; a Tenchy y Dayron sí los conocí en algún momento de mi vida hace muchos años. Ya lo aclaramos, nos sentamos", indicó. Asimismo, al ser consultada nuevamente si es que habría tenido alguna relación con ellos, Pamela negó completamente que ello haya ocurrido. "Nunca tuve ningún romance, no es verdad", dijo.

La trujillana además sostuvo que las acusaciones de infidelidad emitidas por su expareja, presuntamente dirigidas hacia ella, tendrían como objetivo perjudicarla o intimidarla. "Él cree que a mí me asusta o de repente me desestabiliza y no, no es así, al contrario, me encanta porque yo sí sé cómo contestarle", expresó.