HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

Copamiento fujimorista del Estado es casi total | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

Modelo Luciana Martín, de 17 años, hija de Anelhí y Dayron, no participará en el certamen Miss Teen Petite Mesoamérica debido al accidente que sufrió en Estados Unidos.

Anelhí Arias radica en los Estados Unidos junto a su hija Luciana Martín. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana.
Anelhí Arias radica en los Estados Unidos junto a su hija Luciana Martín. Foto: Composición LR/Instagram/Panamericana.

Anelhí Arias Barahona brindó detalles sobre la operación de emergencia a la que fue sometida su hija, fruto de su relación con el cantante cubano Dayron Martín: la Miss Teen Petite Mesoamérica Perú, Luciana Martín, quien sufrió un accidente con fuegos artificiales el pasado 1 de enero en Estados Unidos.

“Estamos (Dayron, ella y su hermanita) destrozados, solo puedo decirte que fue impactante ver a mi hija tras el accidente, me siento muy triste”, expresó la popular exvedette peruana a Trome.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Anelhí Arias dedica sentido mensaje a su hija tras accidente que la obligó a dejar certamen de belleza: 'Te levantarás'

lr.pe

Anelhí Arias revela cómo está su hija tras accidente con fuegos artificiales

Anelhí Arias, de 48 años, contó que su hija Luciana Martín, de 17 años, salió bien de la operación de emergencia a la que fue sometida; sin embargo, permanece internada en el hospital Jackson de Miami debido a que aún presenta quemaduras y fracturas en distintas partes del cuerpo.

“Tiene fractura en la mano izquierda, la derecha está con heridas. También quemaduras en las muñecas de ambas manos, pero superficiales, también algunas esquirlas (fragmentos pequeños de material sólido que se incrustan en la piel) en el cuerpo y rostro. Lo importante es que mi hija está con vida y salió bien de la operación”, declaró la exbailarina a Trome.

Además, descartó que la joven participe en el certamen de belleza ‘Miss Teen Mesoamérica Internacional’, cuyo derecho de representar a Perú se lo había ganado en la pasarela. “Tiene que llevar terapias. Está en el hospital Jackson, especialista en cirugías ortopédicas de mano”, aseguró Anelhí Arias.

PUEDES VER: Luciana Martín, hija de Anelhí y Dayron, queda fuera del certamen Miss Teen Petite Mesoamérica luego de sufrir accidente con pirotecnia

lr.pe

Hija de Anelhí Arias: “Hoy soy una sobreviviente”

A través de una publicación en sus redes sociales, Luciana Martín Arias relató lo ocurrido durante la celebración de Año Nuevo, cuando ocurrió un accidente con fuegos artificiales.

“Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”, explicó.

También aclaró su actual estado de salud y confirmó que no participará en el ‘Miss Teen Mesoamérica Internacional’. “Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, compartió.

Notas relacionadas
Anelhí Arias dedica sentido mensaje a su hija tras accidente que la obligó a dejar certamen de belleza: "Te levantarás"

Anelhí Arias dedica sentido mensaje a su hija tras accidente que la obligó a dejar certamen de belleza: "Te levantarás"

LEER MÁS
Luciana Martín, hija de Anelhí y Dayron, queda fuera del certamen Miss Teen Petite Mesoamérica luego de sufrir accidente con pirotecnia

Luciana Martín, hija de Anelhí y Dayron, queda fuera del certamen Miss Teen Petite Mesoamérica luego de sufrir accidente con pirotecnia

LEER MÁS
Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tony Succar dedica emotivo mensaje a su padre tras aprobar su examen final de doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme mi viejo"

Tony Succar dedica emotivo mensaje a su padre tras aprobar su examen final de doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme mi viejo"

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS
Fiesta de la Tunantada 2025: Yarita Lizeth, Amaranta, Max Castro y otros artistas que llegaron a Jauja para la festividad

Fiesta de la Tunantada 2025: Yarita Lizeth, Amaranta, Max Castro y otros artistas que llegaron a Jauja para la festividad

LEER MÁS
Dayiro Castañeda, tras varios años alejado de las pantallas, reaparece y se apodera de los escenarios como cantante de cumbia

Dayiro Castañeda, tras varios años alejado de las pantallas, reaparece y se apodera de los escenarios como cantante de cumbia

LEER MÁS
'La Mackyna' reclama disculpas de Christian Cueva y señala que tendrán una audiencia tras denunciarlo

'La Mackyna' reclama disculpas de Christian Cueva y señala que tendrán una audiencia tras denunciarlo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

Conciertos en Perú 2026: fechas confirmadas, artistas, precios de entradas y cómo comprar

Cantante Moisés Vega asegura que no ve a su hija ante exigencia de su expareja de pasarle una pensión anticipada: “El monto no está a mi alcance”

Espectáculos

Dayiro Castañeda, tras varios años alejado de las pantallas, reaparece y se apodera de los escenarios como cantante de cumbia

Cantante Yeison Jiménez confesó que hasta 3 veces soñó que iba a morir en un accidente aéreo: "Dios me dio señales"

'La Mackyna' reclama disculpas de Christian Cueva y señala que tendrán una audiencia tras denunciarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí justifica reunión secreta con empresario chino por Día de la Amistad Perú China: “Realizaremos actividades en Palacio”

Kira Alcarraz: Comisión de Ética evaluará este lunes denuncia de oficio por presunta agresión a trabajador del SAT

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025