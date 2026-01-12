Anelhí Arias Barahona brindó detalles sobre la operación de emergencia a la que fue sometida su hija, fruto de su relación con el cantante cubano Dayron Martín: la Miss Teen Petite Mesoamérica Perú, Luciana Martín, quien sufrió un accidente con fuegos artificiales el pasado 1 de enero en Estados Unidos.

“Estamos (Dayron, ella y su hermanita) destrozados, solo puedo decirte que fue impactante ver a mi hija tras el accidente, me siento muy triste”, expresó la popular exvedette peruana a Trome.

Anelhí Arias revela cómo está su hija tras accidente con fuegos artificiales

Anelhí Arias, de 48 años, contó que su hija Luciana Martín, de 17 años, salió bien de la operación de emergencia a la que fue sometida; sin embargo, permanece internada en el hospital Jackson de Miami debido a que aún presenta quemaduras y fracturas en distintas partes del cuerpo.

“Tiene fractura en la mano izquierda, la derecha está con heridas. También quemaduras en las muñecas de ambas manos, pero superficiales, también algunas esquirlas (fragmentos pequeños de material sólido que se incrustan en la piel) en el cuerpo y rostro. Lo importante es que mi hija está con vida y salió bien de la operación”, declaró la exbailarina a Trome.

Además, descartó que la joven participe en el certamen de belleza ‘Miss Teen Mesoamérica Internacional’, cuyo derecho de representar a Perú se lo había ganado en la pasarela. “Tiene que llevar terapias. Está en el hospital Jackson, especialista en cirugías ortopédicas de mano”, aseguró Anelhí Arias.

Hija de Anelhí Arias: “Hoy soy una sobreviviente”

A través de una publicación en sus redes sociales, Luciana Martín Arias relató lo ocurrido durante la celebración de Año Nuevo, cuando ocurrió un accidente con fuegos artificiales.

“Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”, explicó.

También aclaró su actual estado de salud y confirmó que no participará en el ‘Miss Teen Mesoamérica Internacional’. “Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, compartió.