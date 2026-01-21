HOYSuscripcion LR Focus

Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

La hija de Anelhí Arias, Luciana Martín Arias, sufrió un grave accidente con fuegos artificiales en Año Nuevo. La joven fue operada y se encuentra en recuperación médica.

Hija de Anelhí Arias sufrió accidente minutos después de haber empezado el 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Hija de Anelhí Arias sufrió accidente minutos después de haber empezado el 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

La exporrista Anelhí Arias atraviesa uno de los momentos más duros de su vida luego del accidente que sufrió su hija, Luciana Martín Arias, durante la celebración de Año Nuevo. La adolescente fue alcanzada por la explosión de un pirotécnico, lo que le causó serias lesiones en la mano izquierda, incluyendo fracturas y quemaduras que requirieron intervención quirúrgica.

El incidente ocurrió el 1 de enero, apenas unos minutos después de la medianoche. Desde entonces, la hija de la exanimadora del Sport Boys ha sido sometida a tratamientos médicos intensivos y se encuentra bajo estrictas indicaciones de reposo. Su madre, visiblemente afectada, expresó su esperanza en que los próximos informes médicos sean positivos.

Dayron Martín sorprende al aclarar si tuvo un romance clandestino con Pamela López: 'Anelhí Arías se habría molestado'

Anelhí Arias sobre salud de su hija: "Tiene que recibir terapias"

La artista de 48 años compartió detalles sobre el proceso de recuperación que enfrenta su hija tras el accidente. "Mi hija tiene que pasar un proceso de sanación y luego ver cómo sigue, porque no es una fractura normal, tiene que recibir terapias", explicó la también figura televisiva, dejando entrever la gravedad del diagnóstico.

La exintegrante de programas de entretenimiento también agradeció públicamente a Jessica Newton, directora del certamen Miss Teen Mesoamérica Internacional, por su respaldo emocional hacia Luciana. “Le ha brindado su respaldo y también le dijo que no iba a mandar a nadie en su reemplazo para el concurso, y que será su reina todo este año”, comentó Anelhí, emocionada por el gesto.

Anelhí Arias reaparece y revela presunta infidelidad de Dayron con Pamela López: 'Estaba casado conmigo'

Mensaje de la hija de Anelhí Arias tras accidente

Luciana Martín Arias, quien iba a representar al Perú en el certamen Miss Teen Mesoamérica Internacional, rompió su silencio mediante una publicación en sus redes sociales. La joven relató lo ocurrido con palabras conmovedoras: “Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”.

En su mensaje, Luciana también anunció oficialmente que no podrá asistir al concurso internacional. “Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, compartió.

