Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: "De juerga ella sabe"

Shirley Arica dio un nuevo paso en su faceta empresarial al inaugurar su bar ‘Indomable’ con una exclusiva fiesta de pre-apertura. La exchica reality compartió videos y fotografías de la celebración en redes sociales. “Es ese lugar donde todo puede pasar en una sola noche…”, describió sobre el concepto de su local, ubicado en San Borja.

La apertura generó comentarios entre los usuarios, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y buenos deseos para este nuevo emprendimiento, luego de que la felicitaran por la compra de su departamento en Miraflores. “¡Le augurio un exitazo..! de juerga ella sabe”, fue uno de los comentarios que más llamó la atención.

Shirley Arica presenta su bar como nuevo negocio en San Borja

Durante la fiesta de pre-apertura, se observó una decoración llamativa dentro del local, donde incluso se replica la conocida frase de Shakira: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Entre los asistentes al evento destacó la presencia de Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco.

Shirley Arica informó que su bar abrirá oficialmente sus puertas al público desde el 4 de febrero, y que las actividades se realizarán todos los miércoles, apostando por convertirse en un nuevo punto de encuentro nocturno. "Aquí no vienes a sentarte, vienes a soltarlo todo, a reír fuerte, a cantar y a dejar afuera la rutina”, expresó Shirley Arica al describir la propuesta de su negocio", describió la influencer.

Publicación de Shirley Arica. Foto: captura/TikTok

Usuarios reaccionan al nuevo negocio de Shirley Arica

El lanzamiento de ‘Indomable’ llamó la atención por la reacción de los usuarios en redes sociales. El influencer Ric La Torre compartió un video del evento y comentó que la exchica reality estaría asegurando su futuro ante la incertidumbre sobre su continuidad en los realities, género en el que suele participar, como el reciente 'La Granja VIP Perú', donde se espera que forme parte.

En los comentarios, varios seguidores destacaron la personalidad festiva de la exchica reality y le desearon éxito en su nuevo proyecto. “Éxitos, niña, que te vaya bien” y “Conociendo a Shirley es fiesta asegurada” fueron otros de los mensajes que se repitieron entre quienes celebran su incursión como empresaria.