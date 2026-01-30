HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: "De juerga ella sabe"

La exchica reality Shirley Arica presentó su local con una fiesta de pre-apertura y en redes sociales recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le auguran éxito.

Shirley Arica presentó su nuevo emprendimiento. Foto: composición LR/difusión/RicLaTorre
Shirley Arica presentó su nuevo emprendimiento. Foto: composición LR/difusión/RicLaTorre

Shirley Arica dio un nuevo paso en su faceta empresarial al inaugurar su bar ‘Indomable’ con una exclusiva fiesta de pre-apertura. La exchica reality compartió videos y fotografías de la celebración en redes sociales. “Es ese lugar donde todo puede pasar en una sola noche…”, describió sobre el concepto de su local, ubicado en San Borja.

La apertura generó comentarios entre los usuarios, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y buenos deseos para este nuevo emprendimiento, luego de que la felicitaran por la compra de su departamento en Miraflores. “¡Le augurio un exitazo..! de juerga ella sabe”, fue uno de los comentarios que más llamó la atención.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

PUEDES VER: Shirley Arica reconoce que ‘sembró’ a Reimond Manco: 'Algún día me voy a vengar de ti'

lr.pe

Shirley Arica presenta su bar como nuevo negocio en San Borja

Durante la fiesta de pre-apertura, se observó una decoración llamativa dentro del local, donde incluso se replica la conocida frase de Shakira: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Entre los asistentes al evento destacó la presencia de Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco.

Shirley Arica informó que su bar abrirá oficialmente sus puertas al público desde el 4 de febrero, y que las actividades se realizarán todos los miércoles, apostando por convertirse en un nuevo punto de encuentro nocturno. "Aquí no vienes a sentarte, vienes a soltarlo todo, a reír fuerte, a cantar y a dejar afuera la rutina”, expresó Shirley Arica al describir la propuesta de su negocio", describió la influencer.

Publicación de Shirley Arica. Foto: captura/TikTok

Publicación de Shirley Arica. Foto: captura/TikTok

PUEDES VER: Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

lr.pe

Usuarios reaccionan al nuevo negocio de Shirley Arica

El lanzamiento de ‘Indomable’ llamó la atención por la reacción de los usuarios en redes sociales. El influencer Ric La Torre compartió un video del evento y comentó que la exchica reality estaría asegurando su futuro ante la incertidumbre sobre su continuidad en los realities, género en el que suele participar, como el reciente 'La Granja VIP Perú', donde se espera que forme parte.

En los comentarios, varios seguidores destacaron la personalidad festiva de la exchica reality y le desearon éxito en su nuevo proyecto. “Éxitos, niña, que te vaya bien” y “Conociendo a Shirley es fiesta asegurada” fueron otros de los mensajes que se repitieron entre quienes celebran su incursión como empresaria.

Notas relacionadas
Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión: joven muestra fotos y audio de amenazas

Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión: joven muestra fotos y audio de amenazas

LEER MÁS
Shirley Arica se luce besándose con exjugador de futsal tras ser ampayada por Magaly Medina

Shirley Arica se luce besándose con exjugador de futsal tras ser ampayada por Magaly Medina

LEER MÁS
Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV

Shirley Arica critica a Tilsa Lozano por revivir tema con Juan Manuel Vargas en EVDLV

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializa su relación con excompañero de la serie Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al fondo hay sitio', oficializa su relación con excompañero de la serie Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

LEER MÁS
Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán en última instancia y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

LEER MÁS
Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025