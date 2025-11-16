Shirley Arica volvió a generar titulares tras revelar que su incorporación al mundo de la farándula peruana fue producto de una trampa bien planificada contra Reimond Manco. Durante su participación en el podcast de Juan Manuel Vargas, 'La chica realidad' sorprendió al confesar que "sembró" al exseleccionado nacional como acto de venganza por una infidelidad.

Arica contó que mantuvo un breve romance con el exjotita cuando tenía 18 años. Según relató la modelo, Manco le propuso iniciar una relación romántica; sin embargo, la engañó con otra joven, hecho que, aseguró, la marcó en aquella etapa de su vida.

Shirley Arica contó detalles de cómo 'sembró' a Reimond Manco

Shirley Arica contó que Reimond Manco la engañó con otra joven durante una etapa cándida de su vida. "Yo era inocente en esa época. Me dijo para ser su novia y le creí. Me dolió en el alma porque vivía enamorada de él”, señaló. La situación se habría agravado cuando –según su versión– fue retirada de la vivienda del deportista para permitir el ingreso de otra persona. “Me botó de su casa para meter a la otra. Desde ahí dije: ‘Algún día me voy a vengar de ti’. Y me vengué”, declaró.

Tras este episodio de su vida, la modelo juró que se vengaría del exfutbolista y, por ello, optó por exponer públicamente un encuentro entre ambos. “Yo ‘sembré’ a Reimond Manco (…) llamé a las cámaras, coordiné con Magaly todo, con los chacales, no con Magaly. Lo ‘sembré’ en su momento porque yo tuve un affaire con él hace tiempo (…) Tenía una casa en Pimentel a la cual me invitó y ahí fue la 'sembración'. Antes de eso tuve un 'affaire' con él hace un año, pero él estaba 'trampeando' con otra chica”, agregó.

Shirley Arica relató trágico momento con Reimond Manco

Según relato Shirley Arica, su vínculo con Reimond Manco comenzó porque durante una reunión. "Él me quería 'chapar', pero le dije: 'No te voy a besar, a menos que me digas para ser novios, enamorados'. Me dijo: 'Ya, ¿quieres ser mi novia?'. Y yo me lo 'chapé'. Le creí y me dejó por otra. Me dolió en el alma porque tenía 18 años. Yo vivía enamorada de él, lo veía por la tele”, detalló.

Al poco tiempo, la modelo vivió un doloroso momento cuando fue retirada de la vivienda del Reimond Manco para que otra joven ingresara. “Cuando lo veo entrando con otra a su casa. Me botó de su casa en Arica para meter a la otra. Hicieron un cambiazo y me dejaron afuera. Desde ahí dije: ‘Algún día me voy a vengar de ti’. Y me vengué de él”, concluyó.