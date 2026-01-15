HOYSuscripcion LR Focus

Denuncian a Shirley Arica por presunta agresión: joven muestra fotos y audio de amenazas

Según detalla la denuncia, a la que tuvo acceso 'Amor y fuego', la agresión ocurrió a la salida de la discoteca 'Amarea', en el distrito de Punta Hermosa.


Ambas jóvenes no tienen vínculo alguno Foto: Composición LR | Captura de 'Amor y fuego'

Shirley Arica fue denunciada por Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto el pasado 12 de enero por el presunto delito de lesión dolosa. Según el documento presentado ante las autoridades, 'La Chica Realidad', habría golpeado en el rostro a Vásquez. Hasta el momento, se desconoce el motivo que habría originado la agresión. Aunque la agredida tendría vínculo con Ivo Ezeta, exjugador de futsal con quien fue ampayada.

El parte policial indica que "saliendo de la discoteca Amarea del distrito de Punta Hermosa, (Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto) fue agredida físicamente con golpes de puño sobre su rostro" por Shirley Arica. El documento también precisa que ambas jóvenes no mantienen ningún vínculo de amistad.

Presunta víctima detalla cómo ocurrió la agresión

Durante la última edición del programa 'Amor y fuego', Karolay Vásquez relató cómo se habría producido el hecho. "Me saludó a las 3 a.m. en el baño y, de la nada, cambió su actitud conmigo a las 7. Ella ha venido, me ha arañado la cara y empezó a golpearme", declaró.

La joven indicó que la agresión podría estar vinculada a su cercanía con Ivo Meza, el joven con quien Shirley Arica fue captada en un beso recientemente. "Ella está con un amigo mío y yo siento que es por él. Yo me imagino que ha sido por ese lado porque no hay otra razón", sostuvo.

Shirley Arica niega agresión a Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto

Consultada por Amor y fuego, Shirley Arica rechazó la acusación y aseguró no conocer a Karolay de los Ángeles Vásquez Abanto. "Recién me estoy enterando, que pruebe lo que dice. Si ya denunció, creo que debe hacerse una investigación", afirmó. Asimismo, restó credibilidad a la denuncia: "Hay gente que habla cada cosa. Yo duermo como un ángel".

Por su parte, la joven denunciante mostró un audio en el que se escucharía a Shirley Arica emitiendo improperios y lanzando amenazas de muerte de manera explícita.

