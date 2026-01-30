HOYSuscripcion LR Focus

Karen Dejo sufrió un fuerte golpe en ‘Esto es guerra’ tras delicada operación en el pecho: “Me dolió”

Karen Dejo sufrió un fuerte golpe en ‘Esto es guerra’ durante una competencia contra Onelia Molina. A pesar del incidente, la participante aseguró que no fue nada grave.

Karen Dejo se golpeó el pecho y quedó en el piso, pero se levantó rápidamente y tranquilizó a sus seguidores. Foto: captura/América TV
Karen Dejo se golpeó el pecho y quedó en el piso, pero se levantó rápidamente y tranquilizó a sus seguidores. Foto: captura/América TV

¡Su espíritu competitivo casi le juega una mala pasada! Karen Dejo pasó un gran susto en ‘Esto es guerra’ cuando sufrió un fuerte golpe en pleno programa, mientras realizaba una competencia contra Onelia Molina, de los ‘combatientes’. Por querer ganar, la chica reality se golpeó el pecho y terminó en el piso por varios segundos.

Tras tocar la campana, Karen Dejo no pudo levantarse del piso por el fuerte dolor que sintió al chocar contra Onelia Molina. De acuerdo a lo que dijo Katia Palma, la ‘guerrera’ se hizo un cambio de mamas, operación a la que se sometió hace un mes. Por eso, el susto habría sido mayor.

lr.pe

Karen Dejo se quejó de un golpe en el pecho

Al intentar dar un punto para su equipo, Onelia Molina le dio un golpe, sin querer, en el pecho a Karen Dejo. Al darse cuenta de lo que pasó, se acercó a su contrincante para ver si estaba bien. Finalmente, la bailarina se puso de pie y explicó lo que sucedió.

Karen Dejo, quien se incomodó con Pancho Rodríguez por no elegirla para integrar el equipo de los ‘combatientes’, aclaró que no fue nada grave. “No, esas son las cosas (que pasan) cuando una quiere ganar. Onelia y yo nos vamos a todo. Nos vamos a todo. Ha sido un golpe, me dolió, pero ya respiré mejor. Ya estoy bien”, dijo antes de lanzar el dudo para sumar puntos para su equipo.

‘Esto es guerra’ se consolida como líder del rating

El programa 'Esto es guerra: Desafío 14' ha iniciado la temporada 2026 con el pie derecho, pues sigue siendo líder de la televisión nacional con cifras de 19.7 puntos de rating, y picos de hasta 27.3 puntos. 

El martes 27 de enero 'Esto es guerra: Desafío 14' alcanzó 19.3 puntos, superando a ‘Los otros Concha’ con 16.5 puntos y ‘Luz de luna 4’ que tuvo 16.3 puntos. Mientras que el miércoles 28 de enero, el programa conducido por Katia Palma y Mathías Brivio alcanzó los 19.7 puntos, y el programa ‘Yo soy’ apenas registró 8.5 puntos.

