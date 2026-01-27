Katia Palma se impuso en una competencia y eligió al equipo de los ‘guerreros’, dejando a Brivio con los ‘combatientes’. Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram | Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram

Katia Palma se impuso en una competencia y eligió al equipo de los ‘guerreros’, dejando a Brivio con los ‘combatientes’. Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram | Foto: Sandy Carrión/La República/Instagram

El inicio de la temporada 2026 de 'Esto es Guerra: Desafío 14' presentó a Katia Palma como la compañera de Mathías Brivio en la conduccion del reality juvenil de América Televisión. "He llegado para sacar las garras como siempre, por el equipo de mis amores, los ‘guerreros’. No me interesa que tú hayas sido fundador de este programa. Yo he estado 2 años poniendo la garra, la camiseta, el punche, mi sudor, mis lágrimas por los guerreros", dijo la actriz.

Como ambos han sido líderes del equipo de los ‘guerreros’, la producción hizo participar a Mathías Brivio y Katia Palma en una competencia. El o la ganadora iba a elegir al equipo que representarán. Como la actriz ganó, el presentador de televisión no tuvo de otra que quedarse con el equipo de los ‘combatientes’. A pesar de ello, Brivio aseguró que dará lo mejor de sí y hasta expresó: “Combate es bacán”.

Mathías Brivio hace promesa a los ‘combatientes’



En una competencia que incluyó técnica, suerte e inteligencia, Katia Palma venció a Mathías y eligió el equipo de los guerreros; por lo que Brivio ahora tendrá que velar por los intereses de los combatientes. Para el presentador, la actriz debió respetar los inicios de 'Esto es guerra' y dejar que él apoye al equipo amarillo.

Al ser consultado sobre qué le diría a la fanaticada de ‘Combate’, el presentador manifestó: “Decirles que a partir de ahora tienen un representante, que voy a sacar cara por ellos. Todos los que me conocen y los que me han visto conducir el programa, saben que yo por mi equipo doy absolutamente todo y no va a ser la excepción. Me toca apoyarlos”.

Katia Palma le siguió los pasos a Mathías y dejó un mensaje a su equipo. “Que confíen en mí, que confían en el equipo. Voy a llegar ronca en junio, pero no importa. Vamos a dar todo por el equipo. Y, sobre todas las cosas, lo más importante del programa es llevar diversión y entretenimiento. Esa es nuestra misión”, agregó.

