HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí vs. Generación Z y Chávez Cresta en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Gabriel Meneses de 'EEG' confiesa en exclusiva la verdad sobre su beso con Sirena Ortiz: "Solo quiero que ella sea feliz"

Gabriel Meneses también habló sobre su relación con la actriz Sirena Ortiz, donde se muestran muy cercanos en un video. El actor expresó que están felices y que pronto ofrecerán más detalles.

Sobre si Sirena Ortiz ingresará al reality, Gabriel Meneses indicó que ella se enfoca en su carrera de actriz. Foto: composición LR/Sandy Carrión
Sobre si Sirena Ortiz ingresará al reality, Gabriel Meneses indicó que ella se enfoca en su carrera de actriz. Foto: composición LR/Sandy Carrión | Foto: composición LR/Sandy Carrión

El último lunes 26 de enero se dieron a conocer a todos los participantes de la nueva temporada de ‘Esto es guerra’. Mathías Brivio y Katia Palma fueron los encargados de presentar a los chicos reality. Uno de los más esperados fue el actor Gabriel Meneses, quien en los últimos días ha sido relacionado a la actriz Sirena Ortiz

En conversación con La República, Gabriel Meneses aseguró que no está al 100% debido a una lesión que tuvo en su pie derecho. Sin embargo, cree que sanará por completo en unos días y podrá realizar las competencias con normalidad. Asimismo, el actor no dudó en referirse a las imágenes de él y Sirena Ortiz, con quien aparece dándose un beso.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Sirena Ortiz se pronuncia por primera vez sobre su beso con Gabriel Meneses de 'Esto es guerra': 'Estoy muy feliz'

lr.pe

Gabriel Meneses llena de elogios a Sirena Ortiz

Luego que en ‘Esto es guerra’ publicaran un video de Gabriel Meneses y Sirena Ortiz, donde se lucen muy cercanos, la actriz no negó el romance, pero dijo que más adelante dará detalles al respecto. El que se faltaba pronunciar era el chico reality. Según comentó el joven, está en una etapa feliz de su vida.

Meneses dijo estar contento por su vínculo con Sirena. “Estamos felices”, declaró para La República. Sin embargo, aclaró que los detalles de cómo habría nacido su historia de amor con la actriz los dará a conocer en ‘Esto es guerra’. “Me corresponde darlos acá”, sostuvo.

PUEDES VER: Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance con tierno beso y Johanna San Miguel revela si la actriz será parte de EEG

lr.pe

¿Sirena Ortiz entrará a ‘Esto es guerra’?

Al ser consultado si existe la posibilidad de que Sirena Ortiz ingrese a ‘Esto es guerra’ y pueda compartir más momentos con él, Gabriel aseguró que la gemela de Rayza Ortiz está enfocada en su carrera como actriz. “Creo que esa pregunta se la tendrían que hacer directamente a ella”.

Cuando se le insistió con la misma pregunta, Meneses comentó que no tendría problemas en que Sirena entre al programa juvenil de América Televisión. “Yo sólo quiero que ella sea feliz haciendo lo que más le gusta. Ella es súper talentosa en la actuación. Si ella considera que lo suyo es reality, ella ya lo va a decidir”, concluyó.

Cabe indicar que Gabriel Meneses se golpeó el dedo meñique del pie el pasado jueves 22 de enero, por lo que le tuvieron que sacar la uña. Sin embargo, cree que estará recuperado en dos semanas y listo para competir en el grupo que le toque. 

Notas relacionadas
‘Esto es guerra’ lideró el rating en su retorno a la TV: ¿cuántos puntos lograron con el retorno de Katia Palma al programa?

‘Esto es guerra’ lideró el rating en su retorno a la TV: ¿cuántos puntos lograron con el retorno de Katia Palma al programa?

LEER MÁS
Peter Fajardo confirma que continuará en 'Esto es guerra' tras rumores de renuncia: "Es mi hijo"

Peter Fajardo confirma que continuará en 'Esto es guerra' tras rumores de renuncia: "Es mi hijo"

LEER MÁS
Katia Palma regresó a la conducción de 'Esto es guerra' y presentó a los 18 participantes de la temporada, incluidos los tres 'jales'

Katia Palma regresó a la conducción de 'Esto es guerra' y presentó a los 18 participantes de la temporada, incluidos los tres 'jales'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

LEER MÁS
Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Cielo para dos 5: Park Hee-sun, Kim Go-eun y la lista completa de participantes de la nueva temporada del reality de Netflix

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Espectáculos

Peluchín responde a Sergio Galliani tras negar maltrato a Camucha: "Esto no es un versus entre nosotros"

'Peluchín' asegura que Camucha Negrete fue víctima de maltratos por parte de Sergio Galliani en obra de teatro: "Ella me lo contó"

Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno: “Sabotean al artista”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025