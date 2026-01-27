Sobre si Sirena Ortiz ingresará al reality, Gabriel Meneses indicó que ella se enfoca en su carrera de actriz. Foto: composición LR/Sandy Carrión | Foto: composición LR/Sandy Carrión

Sobre si Sirena Ortiz ingresará al reality, Gabriel Meneses indicó que ella se enfoca en su carrera de actriz. Foto: composición LR/Sandy Carrión | Foto: composición LR/Sandy Carrión

El último lunes 26 de enero se dieron a conocer a todos los participantes de la nueva temporada de ‘Esto es guerra’. Mathías Brivio y Katia Palma fueron los encargados de presentar a los chicos reality. Uno de los más esperados fue el actor Gabriel Meneses, quien en los últimos días ha sido relacionado a la actriz Sirena Ortiz.

En conversación con La República, Gabriel Meneses aseguró que no está al 100% debido a una lesión que tuvo en su pie derecho. Sin embargo, cree que sanará por completo en unos días y podrá realizar las competencias con normalidad. Asimismo, el actor no dudó en referirse a las imágenes de él y Sirena Ortiz, con quien aparece dándose un beso.

Gabriel Meneses llena de elogios a Sirena Ortiz



Luego que en ‘Esto es guerra’ publicaran un video de Gabriel Meneses y Sirena Ortiz, donde se lucen muy cercanos, la actriz no negó el romance, pero dijo que más adelante dará detalles al respecto. El que se faltaba pronunciar era el chico reality. Según comentó el joven, está en una etapa feliz de su vida.

Meneses dijo estar contento por su vínculo con Sirena. “Estamos felices”, declaró para La República. Sin embargo, aclaró que los detalles de cómo habría nacido su historia de amor con la actriz los dará a conocer en ‘Esto es guerra’. “Me corresponde darlos acá”, sostuvo.

¿Sirena Ortiz entrará a ‘Esto es guerra’?



Al ser consultado si existe la posibilidad de que Sirena Ortiz ingrese a ‘Esto es guerra’ y pueda compartir más momentos con él, Gabriel aseguró que la gemela de Rayza Ortiz está enfocada en su carrera como actriz. “Creo que esa pregunta se la tendrían que hacer directamente a ella”.

Cuando se le insistió con la misma pregunta, Meneses comentó que no tendría problemas en que Sirena entre al programa juvenil de América Televisión. “Yo sólo quiero que ella sea feliz haciendo lo que más le gusta. Ella es súper talentosa en la actuación. Si ella considera que lo suyo es reality, ella ya lo va a decidir”, concluyó.

Cabe indicar que Gabriel Meneses se golpeó el dedo meñique del pie el pasado jueves 22 de enero, por lo que le tuvieron que sacar la uña. Sin embargo, cree que estará recuperado en dos semanas y listo para competir en el grupo que le toque.

