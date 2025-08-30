Karen Dejo y Rosángela Espinoza protagonizaron un tenso momento cuando a la popular ‘Rous’ no le agradó la forma en que Dejo le reventó dos huevos en la cabeza. | Foto: Composición LR/ América TV/ ATV

Las tensiones entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo persisten en las competencias de Esto es Guerra (EEG). En el más reciente incidente, tras perder un juego, Espinoza recibió dos huevos reventados en la cabeza por parte de Dejo. La modelo reaccionó visiblemente molesta, alegando que la agresión fue excesiva por la fuerza con la que se los lanzó.

Por otro lado, Karen Dejo utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia y señaló que Rosángela “cruzó los límites”. La exconductora de televisión explicó que se sintió atacada en aspectos personales, como su reputación y su edad. Tras este incidente, Magaly Medina opinó en su programa sobre la situación y sostuvo que los conductores deberían intervenir, al afirmar: “Se tienen hambre”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza?

La 'Urraca' comentó que anteriormente el problema entre Karen Dejo y Karen Espinoza era principalmente verbal. “Esta no es la primera vez que ocurren este tipo de broncas”, señaló, al recordar que situaciones similares se dieron entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina. Además, advirtió: “Estás incitando a la violencia”.

Asimismo, la conductora de televisión señaló que, al lanzarle los huevos, también le propinó un golpe, lo que habría generado la molestia de la popular ‘Rous’. “Ella (Karen Dejo) es más fortachona y atlética que Rosángela”, finalizó.