Magaly Medina lanza fuertes comentarios sobre pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza: "Se tienen hambre"
Rosángela Espinoza y Karen Dejo tuvieron un incidente en Esto es Guerra luego que la Dejo le lanzó huevos a la 'chica selfie' tras perder un juego, generando la molestia de la popular 'Rous'.
- ¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV
- Edison Flores revela que su paz fue destruida por conflictos familiares y hace dura confesión: “A veces me siento triste”
Las tensiones entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo persisten en las competencias de Esto es Guerra (EEG). En el más reciente incidente, tras perder un juego, Espinoza recibió dos huevos reventados en la cabeza por parte de Dejo. La modelo reaccionó visiblemente molesta, alegando que la agresión fue excesiva por la fuerza con la que se los lanzó.
Por otro lado, Karen Dejo utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia y señaló que Rosángela “cruzó los límites”. La exconductora de televisión explicó que se sintió atacada en aspectos personales, como su reputación y su edad. Tras este incidente, Magaly Medina opinó en su programa sobre la situación y sostuvo que los conductores deberían intervenir, al afirmar: “Se tienen hambre”.
PUEDES VER: Magaly Medina admite inesperado encuentro con Gisela Valcárcel en Miami pese a duras críticas: "Hemos viajado juntas"
¿Qué dijo Magaly Medina sobre la pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza?
La 'Urraca' comentó que anteriormente el problema entre Karen Dejo y Karen Espinoza era principalmente verbal. “Esta no es la primera vez que ocurren este tipo de broncas”, señaló, al recordar que situaciones similares se dieron entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina. Además, advirtió: “Estás incitando a la violencia”.
Asimismo, la conductora de televisión señaló que, al lanzarle los huevos, también le propinó un golpe, lo que habría generado la molestia de la popular ‘Rous’. “Ella (Karen Dejo) es más fortachona y atlética que Rosángela”, finalizó.