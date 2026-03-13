HOYSuscripcion LR Focus

Cantante japonesa Yumi Matsuzawa llega a Lima como invitada especial del Día del Cómic Festival 2026

La cantante japonesa Yumi Matsuzawa será la invitada especial del Día del Cómic Festival 2026, que se llevará a cabo del 1 al 3 de mayo en Lima.

Matsuzawa ofrecerá un concierto sinfónico interpretando temas icónicos del anime, y se realizarán sesiones de fotos y autógrafos.
Matsuzawa ofrecerá un concierto sinfónico interpretando temas icónicos del anime, y se realizarán sesiones de fotos y autógrafos. | Foto: difusión

La cantante japonesa Yumi Matsuzawa será la invitada especial del Día del Cómic Festival 2026, evento que se realizará del 1 al 3 de mayo del 2026 con una serie de actividades especiales que incluyen sesiones de fotos y autógrafos. Durante su visita, la artista asiática ofrecerá un concierto sinfónico en el que interpretará algunos de los temas más recordados de su carrera dentro del anime. 

La programación del Día del Cómic Festival, el cual se desarrollará en el Parque Próceres de la Independencia (Av. Gral. Felipe Salaverry 1600, Jesús María), también contará con invitados internacionales vinculados al cine y la televisión. Entre ellos destaca el actor colombiano Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de Don Armando en la popular telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

Yumi Matsuzawa interpretará sus mejores canciones en Lima

Con más de tres décadas de trayectoria, la intérprete Yumi Matsuzawa es considerada una de las voces más representativas del anisong. Su carrera comenzó en 1996 tras ganar un concurso organizado por la productora Pioneer LDC, lo que le permitió debutar con el sencillo ‘You Get to Burning’, tema de apertura del anime ‘Martian Successor Nadesico’, que alcanzó gran popularidad.

El reconocimiento internacional de la artista se consolidó en 2003 cuando interpretó parte de la banda sonora de Saint Seiya: ‘The Hades Chapter – Sanctuary’. Sus canciones ‘Chikyuugi’ y ‘Kimi to Onaji Aozora’ se convirtieron en temas emblemáticos para los seguidores de la saga conocida en Latinoamérica como Saint Seiya o ‘Los Caballeros del Zodiaco’.

¿Qué actividades se realizarán en el Día del Cómic Festival?

El Día del Cómic Festival regresará del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Próceres de la Independencia. El evento volverá a reunir a fanáticos del cómic, el anime, el cine, las series, los videojuegos y la cultura geek en un espacio que cada año congrega a miles de asistentes. Las entradas y los tickets ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Durante cuatro días, el Día del Cómic Festival reunirá presentaciones en vivo, invitados internacionales, exhibiciones temáticas y actividades para fanáticos de distintas generaciones, consolidándose como uno de los encuentros de cultura pop más importantes del calendario local.


