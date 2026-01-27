Con la presentación de 18 participantes (15 antiguos y 3 rostros nuevos), 'Esto es guerra' empezó una nueva edición este 2026. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Con la presentación de 18 participantes (15 antiguos y 3 rostros nuevos), 'Esto es guerra' empezó una nueva edición este 2026. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Días después de revelarse la llegada de Mathías Brivio a ‘Esto es guerra’, el programa de Pro TV empezó con el pie derecho y dio a conocer a su acompañante en la conducción y a todos los participantes de la nueva temporada de reality juvenil. Debido a las altas expectativas por parte de la audiencia, el espacio televisivo logró un significativo promedio de rating.

La temporada 2026 de 'Esto es guerra: Desafío 14', que cuenta con 18 competidores (tres son rostros nuevos), debutó liderando la sintonía pues alcanzó los 18.8 puntos de rating, convirtiéndose en el programa más visto de la televisión nacional, y tuvo picos de 23.5 puntos.

‘Esto es guerra’ se consolida en el rating



El programa conducido por Mathías Brivio y Katia Palma lideró la sintonía con 18.8 puntos, seguido de ‘Luz de luna 4’ que tuvo 17.4 y ‘Los otros Concha 2’ que alcanzó 14.9 puntos de rating, y consolidando el horario estelar de América Televisión. Mucho más atrás se ubicó ‘Yo soy’ con 8.3 puntos.

Para esta temporada, el reality de competencia presentó a figuras como Melissa Loza, Facundo González, Emil, Jota Benzaquén, Rosángela Espinoza, Valentino Palacios, Raúl Cárpena, Pancho Rodríguez, Karen Dejo, Gabriel Meneses, Josi Martínez, Leandro Cabello, Kevin Díaz y Onelia Molina. Asimismo, se han sumado la Miss Maricielo Gamarra y el chef Julio Dulanto.

Patricio Parodi y Flavia López se reencontraron en ‘Esto es guerra’



En el programa del lunes resaltó la presencia de la actual Miss Grand Perú, Flavia López, quien tiene una cercana amistad con Patricio Parodi. La presentación de la modelo fue una de las 'bombas' que se presentaron en 'Esto es guerra. Desafío 14', quien recibió una cordial bienvenida de Patricio Parodi.

“Estoy nerviosa pero contenta de estar aquí en el programa. Agradezco la oportunidad que me están dando y vengo a ganarme un lugar. Y por ahora, me encuentro soltera", dijo Flavia López en su presentación.

Tras esto, las miradas apuntaron a Patricio Parodi, quien señaló que tienen una amistad desde hace muchos años y que se ha soprendido verla en el programa, a pesar, de que el fin de semana estuvieron juntos en la playa con otros amigos.

"Estoy súper contento por la presencia de Flavia, no sabía que iba a estar aquí, pues el fin de semana estuvimos en la playa con unos amigos. Nos conocemos desde hace tiempo, somos buenos amigos y le doy la bienvenida. Y yo también estoy soltero, muy tranquilo", añadió el 'guerrero'.

