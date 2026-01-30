Génesis Tapia compartió especial detalle que se autoregaló por su cumpleaños. La abogada y exmodelo mostró con orgullo su nueva camioneta de lujo, un logro personal que, según expresó, es fruto de su esfuerzo y perseverancia. “Primer regalo de cumpleaños. Nuevamente, toda la gloria y la honra es para mi Dios…”, escribió en una emotiva publicación en sus redes sociales.

En su mensaje, la esposa de Kike Márquez destacó que su crecimiento personal y profesional ha sido clave para alcanzar sus metas. La abogada, quien recientemente abrió su propio estudio jurídico, compartió un mensaje especial por la adquisición de su auto. “Su voluntad es buena, agradable y perfecta… tu existencia siempre tendrá un propósito divino”, agregó en su reflexión.

Génesis Tapia se regaló lujosa camioneta por su cumpleaños y comparte sensible mensaje

La exintegrante de 'Bienvenida la tarde' utilizó sus plataformas digitales para mostrar fotos y videos en los que aparece feliz junto a su nueva camioneta. En la publicación, Génesis Tapia agradeció a Dios por permitirle seguir firme en la lucha por sus sueños y por darle fuerzas en su día a día. “Sin las fuerzas que me brinda día a día, me sería imposible seguir en pie luchando por mis sueños”, escribió.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes la felicitaron por su cumpleaños. Entre los comentarios que más llamaron la atención estuvo el del padre de sus hijos, quien le dedicó un mensaje afectuoso: “Disfrútalo, mi amor, te mereces eso y mucho más”.

Génesis Tapia se reconcilió con su esposo Kike Márquez

La abogada había revelado previamente que se reconcilió con su esposo, el empresario Kike Márquez, luego de atravesar un periodo complicado en su relación. El 19 de septiembre, actualizó su estado sentimental en Facebook, confirmando que continúa casada con Márquez. Además, compartió en Instagram una fotografía donde ambos aparecen tomados de la mano, acompañada de un mensaje en el que él expresaba su intención de seguir luchando por su relación.

Kike Márquez también publicó la misma imagen en su cuenta de Instagram junto a un mensaje que no pasó desapercibido: “El amor no es una pelea, pero vale pelear por él, así que seguiré luchando por nuestro amor @/gtapiasosa. Ya 9 años juntos, con muchas altas y bajas, pero seguimos juntos por la gracia de Dios”.