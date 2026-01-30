HOYSuscripcion LR Focus

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

La abogada compartió en redes sociales lo feliz que se siente tras haber adquirido su nuevo auto junto con su esposo Kike Márquez.

Genesis Tapia se luce con nueva camioneta por su cumpleaños. Foto: composición LR/Instagram
Génesis Tapia compartió especial detalle que se autoregaló por su cumpleaños. La abogada y exmodelo mostró con orgullo su nueva camioneta de lujo, un logro personal que, según expresó, es fruto de su esfuerzo y perseverancia. “Primer regalo de cumpleaños. Nuevamente, toda la gloria y la honra es para mi Dios…”, escribió en una emotiva publicación en sus redes sociales.

En su mensaje, la esposa de Kike Márquez destacó que su crecimiento personal y profesional ha sido clave para alcanzar sus metas. La abogada, quien recientemente abrió su propio estudio jurídico, compartió un mensaje especial por la adquisición de su auto. “Su voluntad es buena, agradable y perfecta… tu existencia siempre tendrá un propósito divino”, agregó en su reflexión.

PUEDES VER: Génesis Tapia sorprende y revela que será profesora en una universidad de Panamá por cuatro días

Génesis Tapia se regaló lujosa camioneta por su cumpleaños y comparte sensible mensaje

La exintegrante de 'Bienvenida la tarde' utilizó sus plataformas digitales para mostrar fotos y videos en los que aparece feliz junto a su nueva camioneta. En la publicación, Génesis Tapia agradeció a Dios por permitirle seguir firme en la lucha por sus sueños y por darle fuerzas en su día a día. “Sin las fuerzas que me brinda día a día, me sería imposible seguir en pie luchando por mis sueños”, escribió.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes la felicitaron por su cumpleaños. Entre los comentarios que más llamaron la atención estuvo el del padre de sus hijos, quien le dedicó un mensaje afectuoso: “Disfrútalo, mi amor, te mereces eso y mucho más”.

PUEDES VER: Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Génesis Tapia se reconcilió con su esposo Kike Márquez

La abogada había revelado previamente que se reconcilió con su esposo, el empresario Kike Márquez, luego de atravesar un periodo complicado en su relación. El 19 de septiembre, actualizó su estado sentimental en Facebook, confirmando que continúa casada con Márquez. Además, compartió en Instagram una fotografía donde ambos aparecen tomados de la mano, acompañada de un mensaje en el que él expresaba su intención de seguir luchando por su relación.

Kike Márquez también publicó la misma imagen en su cuenta de Instagram junto a un mensaje que no pasó desapercibido: “El amor no es una pelea, pero vale pelear por él, así que seguiré luchando por nuestro amor @/gtapiasosa. Ya 9 años juntos, con muchas altas y bajas, pero seguimos juntos por la gracia de Dios”.

Génesis Tapia confirma reconciliación con Kike Márquez Arévalo tras semanas de haber iniciado el proceso de divorcio

Génesis Tapia sorprende y revela que será profesora en una universidad de Panamá por cuatro días

Génesis Tapia celebra su colegiatura como abogada y comparte su alegría con Kike Márquez: “Emociones inolvidables”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Deysi Araujo indignada tras recibir carta notarial de sus vecinos que le prohíbe usar áreas comunes por deuda: "Ni yo lo entiendo"

Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

