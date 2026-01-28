HOYSuscripcion LR Focus

Laura Huarcayo se reencuentra con exintegrantes de 'Bienvenida la tarde' en 'Mande quien mande' tras más de 10 años

Laura Huarcayo y 'La Carlota' se reencontraron con algunos de los exintegrantes del 'pelotón' y la 'brigada'. Además, se sumó un nuevo personaje: 'el Niño Pececito'.

Integrantes de 'BLT' se rencuentran en América Televisión Foto: Composición LR
Integrantes de 'BLT' se rencuentran en América Televisión Foto: Composición LR | Instagram de Laura Huarcayo

¡Reencuentro histórico! Laura Huarcayo y Carlos Vílchez protagonizaron un emotivo momento al volver a compartir set con algunos integrantes del recordado programa 'Bienvenida la tarde', uno de los espacios de competencia más populares del país. Durante la más reciente emisión de 'Mande quien mande', se preparó un especial donde los exparticipantes del 'pelotón' y la 'brigada' se enfrentaron a los excombatientes.

Tras más de 10 años, Jonatan Rojas, Álvaro Stoll, Sebastián Lizarzaburu, Dorita Orbegoso, Erick Varias, Juan Zegarra y Carolain Curwen se reunieron en los set de América Televisión para revivir los viejos tiempos en Latina Televisión, canal donde originalmente se emitió el popular programa.  

PUEDES VER: Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

lr.pe

Integrantes de 'Bienvenida la tarde' se enfrentan a excombatientes

La otra gran sorpresa llegó cuando Laura Huarcayo anunció que los integrantes del 'pelotón' y la 'brigada' se enfrentarían a otro grupo chicos realitys, entre ellos Yiddá Eslava, Pantera Zegarra, Macarena Vélez y Lisset Lanno, exparticipantes del programa estrella de ATV: Combate. 

Ambos equipos se midieron en una serie de retos físicos que emularon el espíritu competitivo del programa original. Recordemos que, en su formato original, 'BLT' se caracterizaba por realizar dinámicas con un toque de humor y sin eliminar participantes. 

PUEDES VER: Laura Huarcayo se sincera y revela que sus hijos aprueban su regreso a la televisión: 'Están más conscientes de lo que hago'

lr.pe

El legado de 'Bienvenida la tarde'

Pantera Zegarra, exparticipantes de 'Combate', dejó entrever que 'Bienvenida la tarde' no lograba altos picos de audiencia. Ante ello, Laura Huarcayo defendió el legado del reality de competencia. "Duramos cinco años con los mismos integrantes. Con 17 puntos de rating. Para tu información, y con cinco soles de presupuesto", señaló la conductora de 'Mande quien mande' .

'BLT' fue pionero en su formato e incluso sentó las bases para realities como 'Combate' y 'Esto es guerra'. Aunque terminó convirtiéndose en una especie de parodia de los realities de competencia, el programa sirvió de trampolín para varios de sus participantes, a pesar de no contar con figuras ampliamente conocidas en el medio. 

