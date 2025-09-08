Génesis Tapia sorprende y revela que será profesora en una Universidad de Panamá por cuatro días

Génesis Tapia estuvo presente en el set de ‘América hoy’ y sorprendió a los conductores del magazine de América Televisión, como Janet Barboza, Edson Dávila ‘Giselo’ y Ethel Pozo, al anunciar que se convertirá en profesora en una Universidad de Panamá.

“Será por cuatro días y dictaré clases sobre la justicia restaurativa”, explicó la exmodelo, aclarando en vivo que es abogada. “Quedé mudo porque la veo una mujer empoderada”, comentó ‘Giselo’ luego de burlarle al inicio que la exchica reality se iría a ese país a vender perfumes.

Sin embargo, la pelirroja de 33 años no compartió el nombre de la universidad en Panamá ni la fecha exacta en que viajará. Según sus redes sociales, Génesis cuenta con una maestría en investigación criminal y es conciliadora extrajudicial.

Génesis Tapia explicó por qué viajó con Kike Márquez a Brasil pese a su infidelidad

Durante la entrevista con ‘América hoy’, Génesis Tapia fue consultada sobre por qué viajaba con el padre de sus hijos, Kike Márquez, después de descubrir una vez más que le fue infiel y que, en esta ocasión, pensaba en divorciarse.

“Yo anuncié mi distanciamiento públicamente de quien todavía es mi esposo. Luego, él y yo éramos libres de salir con quien queríamos. Pero tenemos una empresa en común y él llegó a Brasil una semana antes de que yo fuera y me estaba esperando para ver esos temas. Por eso fue el viaje, no por otra cosa”, señaló.

Además, contó que su relación con el empresario actualmente es buena. “Estamos bien, enfocados cada uno en sus cosas”, expresó la también influencer.

Génesis Tapia pasó incómodo momento durante entrevista sobre interpelación y censura

Génesis Tapia anunció que será candidata al Congreso de la República por el partido Avanza País. Por esa razón, fue invitada al pódcast ‘Tenemos que hablar’ de El Comercio, donde le hicieron preguntas sobre el funcionamiento del legislativo, incluyendo la definición de interpelación, censura y semana de representación.

Sin embargo, la exchica reality no logró responder con tranquilidad y se mostró nerviosa, sin poder dar la respuesta correcta. El video de su entrevista se hizo viral.