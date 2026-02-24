HOYSuscripcion LR Focus

Daniela Darcourt sorprende al llamar a Magaly Medina en vivo y enlazarla con Flavia López: "No hablo con intrascendentes"

Hace una semana, la exreina de belleza encendió la polémica al asegurar que le da contenido a Magaly Medina, así como al burlarse del bajo rating de la figura de ATV.

Magaly Medina minimizó en vivo a Flavia López Foto: Composición LR
Durante la última emisión del programa de streaming 'Sin más que decir', Daniela Dancourt fue consultada sobre qué hizo el fin de semana, especialmente porque se le vio junto a Magaly Medina. Esto generó que sus compañeros de set, Israel Dreyfus, Jossi Martínez, Dafonseka y Flavia López, le consultaron si conversó con la popular 'Urraca' sobre las polémicas declaraciones de la exreina de belleza.

Tras ello, retaron a la salsera a llamar en vivo a Medina Vega. Aunque en un primer momento se sorprendió, Dancourt terminó aceptando el reto y llamó a la conductora de 'Magaly TV, la firme'. La intérprete de 'Señor mentira' intentó establecer una conversación entre la figura de ATV y la Miss Grand Perú 2025, pero Magaly minimizó a Flavia. 

Magaly Medina minimiza a Flavia López 

Antes de llamar por teléfono a Magaly Medina, Daniel Doncourt indicó: "No solamente de la señorita hablamos, sino de todo un poco". En plena llamada, la salsera le consultó a la 'Urraca', qué pensaba de Flavia López, pero la periodista optó por minimizar a la modelo, lo que ocasionó la sorpresa de todos en el set. 

"No, no, yo no hablo con intrascendentes, mi amor", contestó tajantemente la figura de ATV y agregó: "Para la noche estamos resolviendo problemas más importantes que hablar con gente que ni conozco". Ante ello, la influencer respondió: "¿Cómo va a decir que no me conoce?, si en su programa ha hablado".

Flavia López desata polémica por comentario sobre Magaly Medina

Hace una semana, Flavia López lanzó un polémico comentario al referirse directamente a Magaly Medina. "Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca. Así que vamos, funame", soltó la modelo.

Tanto Daniela Dancourt como Dafonseka marcaron distancia de los comentarios de la exmiss Grand. Por un lado, la cantante de salsa recordó que es amiga personal de la conductora de espectáculos, mientras que el creador de contenido indicó que, ahora que no está Pía Copello, él debe poner las cosas en orden y no dejaría que estén hablando de esa forma de Magaly Medina.

