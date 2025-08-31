HOYSuscripcion LR Focus

Génesis Tapia celebra su colegiatura como abogada y comparte su alegría con Kike Márquez: “Emociones inolvidables”

Génesis Tapia celebró su colegiatura como abogada y compartió la emoción de este logro junto a su familia y su esposo Kike Márquez, destacando el apoyo recibido durante toda su carrera.

Génesis Tapia celebra un nuevo logro profesional junto a Kike Márquez. Foto: Instagram
Génesis Tapia celebra un nuevo logro profesional junto a Kike Márquez. Foto: Instagram

Génesis Tapia celebró un importante avance en su carrera profesional al obtener su tan esperada colegiatura como abogada. La exchica reality, quien se alejó de la televisión y la farándula para enfocarse en sus estudios de Derecho, logró cumplir su objetivo tras varios años de esfuerzo y celebró este logro junto a su familia y seres queridos. "Un día lleno de emociones inolvidables", comentó en sus redes junto a imágenes del momento.

La emotiva celebración también fue un momento de agradecimiento, ya que Génesis Tapia dedicó palabras especiales a su familia y a su esposo, Kike Márquez, con quien retomó su relación tras haber anunciado su separación. La pareja había atravesado momentos complicados después de que la exbailarina saliera a los medios a revelar que había descubierto una nueva traición de parte de él y de que fuera vista en salidas con el joven empresario Joshua Franco.

Génesis Tapia compartió imágenes junto a Kike Márquez

A través de su cuenta de Instagram, Génesis Tapia mostró imágenes de la ceremonia de su colegiatura. Durante la celebración, recordó con cariño a su madre fallecida y compartió la experiencia con su padre, quien tuvo un papel especial al colocarle la medalla que simboliza la culminación de su carrera. Además, Génesis agradeció a sus tres hijas, quienes fueron parte fundamental de su motivación.

Génesis Tapia. Foto: Instagram

Génesis Tapia. Foto: Instagram

“Debo confesar que en algún momento, mientras mi padre me colocaba la medalla, intentaba sentir a mi madre en algún lugar del auditorio. Estoy segura de que también estaba ahí, mirándome y diciéndome: ‘Eres más fuerte de lo que crees, tú pudiste lograr todo lo que te propones’”, escribió Génesis.

La ceremonia también destacó por la presencia de su esposo, Kike Márquez. “Por acompañarme con el cariño de siempre”, comentó la exbailarina, reconociendo su apoyo constante durante los años de estudio. Pese a las dificultades recientes en su relación, como los mensajes que ella descubrió a otras en su momento, Génesis quiso resaltar que Kike fue una pieza clave en su desarrollo académico.

“Una cosa es que yo desmadre a Kike como pareja, pero otra muy diferente es el rol que cumplió para que tuviera una carrera y la culminara. Siempre buscó la manera de apoyarme para terminar mi carrera, fue mi equipo. Por eso es que dije: ‘Lo logramos’, porque fue un trabajo en equipo”, aseguró Génesis en una entrevista con Trome, dejando claro que su logro fue fruto de esfuerzo personal pero también de apoyo familiar y de pareja.

