Peluchín responde a Sergio Galliani tras negar maltrato a Camucha: "Esto no es un versus entre nosotros"

Rodrigo González prefirió responder directamente a Sergio Galliani en su programa 'Amor y fuego', luego de que el actor negara acusaciones relacionadas con presuntos malos tratos hacia la actriz Camucha Negrete. El conductor de televisión aclaró que su intervención se basó en una conversación personal que mantuvo con la fallecida artista, y enfatizó que no busca generar un enfrentamiento directo con el actor.

“Yo efectivamente conté una experiencia de una conversación que tuve, donde (Camucha) hablaba de malas formas”, expresó en el programa en vivo. Además, pidió al popular 'Nachito' que responda a los testimonios a los que se refirió Sonia Oquendo. "Queremos escucharte, dirigirte a ella, tanto a ti como a tu esposa Connie. Te digo que esto no es un versus entre nosotros. Esto es una denuncia, un relato hecho por Sonia Oquendo. Yo no miento, y menos con un tema tan delicado como este", afirmó.

Peluchín asegura no mentir y le responde a Galliani por presunto maltrato a Camucha Negrete

Durante la emisión del programa, Rodrigo González sostuvo que lo que compartió al aire corresponde a su versión de los hechos y a lo que le fue contado directamente por Camucha Negrete en su momento. “Yo tengo mi verdad, tengo mi versión y fue la que compartí, la que para mí era una realidad”, manifestó el compañero de Gigi Mitre.

Peluchín también cuestionó que, en su pronunciamiento, Sergio Galliani no se refiriera directamente a las declaraciones de la primera actriz Sonia Oquendo, quien relató una experiencia traumática durante una obra teatral dirigida por el actor. “¿En qué momento has dicho la señora Oquendo inventa o miente?”, preguntó en vivo, pidiendo que el actor se dirija directamente a ella. Además, enfatizó la seriedad del tema al señalar: “Yo no miento, y menos con un tema tan delicado como este”.

Rodrigo González le dijo al exactor de 'Al fondo hay sitio' que puede proceder como considere conveniente tras sus declaraciones, pero remarcó que lo que compartió públicamente corresponde a su propio testimonio: “Quítame a mí y lo que yo dije, lo que fue mi experiencia. Si tú piensas que he cometido alguna falta, toma las medidas que tú consideres justas”, expresó.

El conductor sostuvo que la atención debe centrarse en las declaraciones de Sonia Oquendo. “A la que debes responderle es a la que te ha hecho la acusación, la que trabajó contigo, la que ha dicho algo tan serio”, afirmó, reiterando que cuenta con pruebas que respaldan lo que relató.