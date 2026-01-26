La investigación por tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón enfrenta un nuevo revés, luego de que la Fiscalía excluyera a Melissa Klug, madre de la influencer, de la condición de parte agraviada. El abogado de la 'Blanca de Chucuito', Benji Espinoza, advirtió que está medida podría debilitar el esclarecimiento del delito.

En esa misma línea, el letrado explicó que el organismo constitucional ha relegado a Klug al rol de testigo, pese a que fue quien presentó la denuncia contra Bryan Torres y presenció el estado de su hija tras el hecho violento. Espinoza señaló que esta decisión ignora el artículo 94.1 del Código Procesal Penal, el cual reconoce como víctimas no solo a la persona agredida, sino también a quienes resulten perjudicados.

Abogado de Melissa Klug denuncia vulneración de derechos

En declaraciones para 'Día D', Benji Espinoza reveló que "Melissa Klug, madre de la víctima directa, que es Samahara Lobatón, ya no participa en la investigación, sino solo como testigo". Asimismo, el abogado subrayó que, si bien la hija mayor de Abel Lobatón resultó agredida y casi pierde la vida, su madre también debe ser considera víctima por los daños colaterales del hecho violento, criterio respaldado por los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El defensor de la empresaria hizo hincapié en que han presentados diversos recursos para que la 'Blanca de Chucuito' sea reconocida como parte agraviada. De ser aceptado, podrían impulsar diligencias, presentar pruebas y colaborar activamente en la investigación. Sin embargo, la única llamada a declarar como víctima es Samahara Lobatón, quien se ha mostrado renuente a denunciar a su agresor, Bryan Torres.

Abogado de Melissa Klug teme que el caso termine archivado

Benji Espinoza advirtió que están "frente a una víctima que no reconoce ser víctima y una madre que quiere colaborar, pero ha quedado al margen por decisión del fiscal". Por ello, teme que la investigación termine archivada, sobre todo si no se desarrolla una indagación diligente, prolija y con participación activa de todas las partes involucradas, incluyendo a la empresaria.

Finalmente, también se mostró preocupado por que la Fiscalía haya limitado la próxima visualización del video probatorio únicamente a Bryan Torres, su defensa, y a Samahara Lobatón y su abogado. Además, detalló que no cree posible que el propio cantante de Barrio Fino se identifique como agresor. La única persona que podría reconocer tanto a la víctima como al victimario es Melissa Klug, ya que incluso Samahara Lobatón se mantiene en negativa.