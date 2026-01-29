La polémica entre Tenchy Ugaz y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo luego de que el exjugador respondiera con firmeza a un comunicado difundido por el actual futbolista. Las declaraciones públicas generaron incomodidad en el entorno personal del exdeportista, quien decidió aclarar su postura.

Ugaz negó de forma categórica cualquier vínculo sentimental con Pamela López y cuestionó que su nombre sea utilizado en un conflicto ajeno. Según indicó, la situación afectó directamente a personas cercanas que nada tienen que ver con la controversia.

Tenchy Ugaz responde a Christian Cueva por vincularlo con Pamela López

El exfutbolista expresó su molestia luego de que Christian Cueva insinuara que habría existido un affaire con Pamela López. Frente a ello, Ugaz aseguró no comprender el motivo de la mención y consideró irresponsable la acusación. “Creo que el señor estaba mareado”, señaló para Trome al referirse al contenido del mensaje difundido en redes sociales. Además, sostuvo que nunca habló públicamente del mediocampista ni intervino en sus problemas personales.

Ugaz remarcó que la situación le generó incomodidad debido a las llamadas y comentarios recibidos por parte de amistades cercanas. Incluso, explicó que su hija se vio afectada tras la difusión de una versión sin pruebas. “Nunca lo he mencionado, y no entiendo por qué tiene que involucrarme en sus problemas, además no puede salir a decir, me contaron. Trato de tomar todo deportivamente, a la broma, pero me incomoda que amigos y hasta mi hija me llame por lo que el señor soltó sin tener una prueba”, expresó.

Tenchy Ugaz aclara su vínculo con Pamela López

El exjugador precisó que mantiene únicamente una relación de amistad con Pamela López desde hace varios años. Según explicó, esa cercanía nunca se ocultó y fue mencionada públicamente en su momento. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, incluso en un programa de televisión (Esta noche) lo dije porque no tengo nada que ocultar”, manifestó.

Asimismo, destacó el respaldo de su esposa frente a la polémica y afirmó que su familia confía plenamente en él. Para Ugaz, el daño no solo fue mediático, sino también personal. “Gracias a Dios mi esposa sabe todo y no va a creer en tonterías. Él no se da cuenta que detrás de mí está mi esposa y mi hija”, recalcó.

Advertencia legal de Tenchy Ugaz a Christian Cueva

Frente a la exposición pública, Ugaz dejó claro que no permitirá nuevas menciones que afecten su imagen y la tranquilidad de su entorno. Por ello, lanzó una advertencia directa al mediocampista.

“Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra Cueva en caso continúe el conflicto.