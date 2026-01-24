HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¡Sorpresa total! Pamela Franco enciende el show en la 'Tarde Amarilla' previo al partido de Christian Cueva con club Juan Pablo II

Pamela Franco firme junto al futbolista Christian Cueva durante la 'Tarde Amarilla'. La cantante deslumbró al público en el evento y reafirmó su fuerte vínculo con 'Aladino'.

Pamela Franco y Christian Cueva son pareja desde 2024.
Pamela Franco y Christian Cueva son pareja desde 2024. | Foto: composición LR/Vao.pe/Facebook

Pamela Franco y Christian Cueva continúan viviendo su historia de amor sin dar mayor importancia a las críticas que circulan en redes sociales. La pareja se muestra firme y unida, y así lo dejaron ver en la 'Tarde Amarilla' realizada el sábado 24 de enero de 2026 en Chongoyape, Chiclayo, donde el futbolista fue uno de los más ovacionados del club Juan Pablo II.

El evento no solo estuvo cargado de expectativa por la presencia de 'Aladino' en el campo, sino también por la aparición de su pareja, quien se convirtió en protagonista de la jornada con un espectáculo musical.

PUEDES VER: Pamela Franco sorprende al confesar el motivo que la frena de casarse con Christian Cueva: 'Tenemos que estar bien como pareja'

Pamela Franco sorprendió en la 'Tarde Amarilla'

La cantante chimbotana Pamela Franco apareció en la cancha con una puesta en escena que incluyó bailarines y un repertorio de sus temas más conocidos. Su intervención formó parte del programa artístico preparado por la organización de la 'Tarde Amarilla', evento que sirvió para presentar oficialmente al club Juan Pablo II, listo para jugar en la Liga 1.

La previa del encuentro frente a Alianza Atlético se transformó en un espectáculo que combinó música y deporte, con el público respondiendo con aplausos en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

PUEDES VER: ¿Boda a la vista? Pamela Franco pone paños fríos a la idea de boda con Christian Cueva: 'Poco a poco'

Pamela Franco celebrada en redes sociales

Las reacciones en redes sociales a la presentación de Pamela Franco en la 'Tarde Amarilla' no se hicieron esperar. Usuarios destacaron el carisma de la artista y la felicitaron por su número musical que animó la previa al partido de su pareja, Christian Cueva. "Muchos éxitos y lluvia de bendiciones", "Qué bonita presentación" y "Linda, 'Pamelita'" fueron algunos comentarios.

La presencia de la intérprete de 'Dile la verdad' fue interpretada como una señal de apoyo a Cueva, quien posteriormente jugó como volante titular durante 80 minutos en un partido que terminó en goleada a favor de su equipo, con el marcador 3-0.

