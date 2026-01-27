Christian Cueva encendió las redes sociales tras compartir con más de un millón de sus seguidores un explosivo mensaje que muchos usuarios han interpretado como una indirecta a su aún esposa, Pamela López. Aunque el popular 'Aladino' no la menciona directamente, dejó entrever entre líneas que la ahora cantante le habría sido infiel.

En la historia compartida en su cuenta personal de Instagram, el jugador del Club Juan Pablo II escribió: "Tremendo rabo de pajas que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo", se puede leer en la primera parte del potente mensaje.

Mensaje de Christian Cueva

Christian Cueva menciona a varios futbolistas

En la misma línea, el seleccionado nacional aseguró que ya es momento de contar todo lo que sabe y que "poco me interesa lo que me digan. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida". El futbolista no mencionó directamente a quién estaría dirigido el mensaje, aunque en redes se especula que hablaría de Pamela López.

En la misma línea, la actual pareja de Pamela Franco nombró a varios personajes conocidos en el fútbol y en la farándula nacional. "Te los nombro: lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchas más personajes".

Mensaje de Christian Cueva genera impacto en redes sociales

En la parte final, Christian Cueva señala que existen más personajes. "Ahora sí averigüen bien la historia y tengo más. Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen. Yo solo digo lo que me contaron. Deja ser feliz a las personas".

En redes sociales, los usuarios dejaron comentarios como: "Por fin habló Cuevita", "Qué pena", "Respeta a tus hijos", "Hace rato era", "Quien con la lengua busca, la otra lengua te saca al fresco".