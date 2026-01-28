HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Cueva se muestra más enamorado que nunca de Pamela Franco tras polémico comunicado en su redes: "Siempre estás cuando más te necesito"

En medio de la polémica en la que se vio envuelto Christian Cueva por una lista de exfutbolistas, el deportista optó por un tono distinto y gritó a los cuatro vientos su amor por Pamela Franco, a quien agradeció por los momentos de complicidad.

Christian Cueva grita su amor por Pamela Franco Foto: Composición LR
Christian Cueva grita su amor por Pamela Franco Foto: Composición LR | Instagram

Christian Cueva sorprendió en redes sociales al dedicar un romántico mensaje a Pamela Franco, en medio de la controversia generada por un reciente comunicado publicado por el propio futbolista. Pese a ese contexto, el jugador de Juan Pablo II optó por un tono distinto y expresó palabras de afecto hacia la cantante de cumbia, destacando su apoyo constante.

En el mensaje, el popular 'Aladino' agradeció a la intérprete de 'Dile la verdad' por permanecer a su lado incluso en los momentos difíciles. "Que te puedo decir a ti si siempre estás cuando más te necesito", se lee en la primera parte del mensaje de Christian Cueva. En esa misma línea, el seleccionado nacional señala: "siempre me sacas una sonrisa en mis tristezas". Además, destacó los momentos de complicidad. 

Christian Cueva se derrite de amor por Pamela Franco

Christian Cueva se derrite de amor por Pamela Franco

Christian Cueva agradece a Pamela Franco 

A través de su cuenta de Instagram, Christian Cueva se mostró enamorado y no dejó pasar la oportunidad para gritar a los cuatro vientos el amor que siente por Pamela Franco. "Simplemente gracias por llegar a mi vida. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, hermosa". 

Hasta el momento, Pamela Franco no ha respondido públicamente al gesto de cariño. Sus últimas publicaciones en redes sociales están relacionadas con sus conciertos, entre ellos la presentación de la chimbotana en la 'Tarde Amarilla', realizada el sábado 24 de enero de 2026 en Chongoyape, Chiclayo.

Christian Cueva pública potente mensaje en redes sociales

La romántica publicación podría verse eclipsada por el comunicado que compartió Christian Cueva en su cuenta personal de Instagram, donde mencionó a varios ex futbolistas. El mensaje encendió las redes sociales, ya que cientos de usuarios interpretaron lo publicado como una indirecta a su aún esposa, Pamela López.

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo. Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento, recuerda quien confió en ti (…) Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes, ahora sí averigüen bien la historia", se lee en la publicación. 

