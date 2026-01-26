Ana Siucho reapareció públicamente en la Noche Crema 2026, en el que Universitario de Deportes se enfrentó a La U de Chile en un partido amistoso, y desde sus redes sociales compartió imágenes de su expareja, el futbolista Edison Flores, junto con sus dos hijas durante la presentación oficial del plantel.

Aunque tras su separación la expareja ha mostrado muy poco de su vida familiar, esta vez las fotografías llamaron la atención. Ana Siucho, quien actualmente reside en Estados Unidos con sus hijas, no aparece en las imágenes, pero sí fue quien registró y difundió el momento especial tras su separación con el popular 'Orejitas'.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Ana Siucho reaparece en la Noche crema y se reencuentra con Edison Flores

La Noche Crema 2026 marcó la presentación oficial de los jugadores de Universitario de Deportes y también un inesperado reencuentro familiar. La empresaria llegó al estadio junto con sus hijas, fruto de su relación con Edison Flores, y captó el momento exacto en que el delantero fue anunciado y ovacionado por los hinchas cremas en el recinto deportivo de Ate.

En los videos e imágenes difundidos, se observa a las niñas en el campo, acompañando a su padre durante la ceremonia. La escena destacó por el ambiente de cercanía familiar, algo poco habitual desde la separación de la pareja. Además, el propio club compartió fotografías de la presentación de sus futbolistas, algunos junto a sus seres queridos, bajo el mensaje: "El orgullo de vestir nuestros colores".

Edison Flores reveló la difícil situación que vivió al estar alejado de sus hijas

En una entrevista en 2025, Edison Flores habló abiertamente sobre su vida personal en el programa de YouTube 'Denganche', en el que fue invitado junto a su madre, Alicia Peralta. Durante la conversación, se abordó su separación con Ana Siucho y el distanciamiento que vivió con sus hijas. “La verdad, está mejorando. Está cambiando y me siento mejor”, expresó el futbolista

'Orejitas' también reconoció que en un momento perdió comunicación no solo con sus hijas, sino con su entorno familiar. “Había perdido contacto porque soy una persona solitaria”, señaló, explicando que poco a poco ha retomado la comunicación. El jugador de Universitario de Deportes añadió que muchas veces los futbolistas prefieren guardarse sus problemas personales. “Cuando uno es jugador, quiere guardarse todas sus cosas”, comentó.