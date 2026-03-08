Al mismo estilo que con las universidades: Balcázar presentó 7 proyectos de ley para crear institutos sin financiamiento

El presidente interino, José María Balcázar, encontró una 'fórmula mágica' en las leyes declarativas. Una revisión de sus propuestas muestra que, el también congresista de Perú Libre, no solo propició iniciativas para crear universidades sin sustento económico, sino que presentó siete proyectos siete proyectos de ley para crear institutos técnicos en las zonas más profundas de Cajamarca y su natal Lambayeque que, en realidad, solo parecen buenas intenciones ya que no hay un solo sol que respalde sus iniciativas.

Es importante resaltar que estas iniciativas -dos de las cuales ya fueron promulgadas-, al ser de carácter declarativo no obligan al Estado a asignarle un monto para ser desarrollado o para ejecutar la infraestructura que necesitaría el centro educativo.

Entre las propuestas que ya son ley figura el proyecto 09154/2024-CR 'Ley que declara de interés nacional la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Bolívar', ubicado en el distrito de Bolívar, provincia de San Miguel, en Cajamarca. La norma se publicó el pasado 2 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

Y la otra iniciativa ya promulgada es el proyecto 07999/2023-CR, que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Salas, en el distrito de Salas, provincia y departamento de Lambayeque. La ley apareció en El Peruano el pasado 7 de mayo.

En estos dos casos, las normas solo expresan que el Congreso tiene la 'voluntad' respecto a la creación de ambas casas de estudios superiores. Pero, en el desarrollo no incluyen partidas presupuestales, ni mucho menos plazo para que estas obras sean realizadas.

Proyectos de ley aún siguen en trámite

Además de las leyes ya promulgadas, el parlamentario impulsó otras iniciativas similares que permanecen en distintas etapas del trámite legislativo.

Entre ellas figura el proyecto 08368/2023-CR, que propone declarar de interés nacional la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Encañada, en el distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca. La iniciativa se encuentra actualmente en etapa de dictamen.

También está el proyecto 08362/2023-CR, que plantea la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chetilla, en el distrito del mismo nombre, en la región Cajamarca. Este expediente igualmente permanece en dictamen dentro del Congreso.

A estos se suma el proyecto 08302/2023-CR, que propone la creación del Instituto Nacional de Niepos, otra iniciativa vinculada al fortalecimiento de la educación superior tecnológica en el norte del país.

Iniciativas que se encuentra en agenda del Congreso

Otros proyectos avanzaron a etapas posteriores dentro del proceso legislativo. El proyecto 07372/2023-CR, por ejemplo, declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Mórrope, en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque. Actualmente figura en la agenda del Pleno del Congreso.

Una situación similar ocurre con el proyecto 06769/2023-CR, que propone la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Juan, en el distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque. Esta iniciativa se encuentra en la etapa de orden del día dentro del Parlamento.

Estos proyectos que tienen por objetivo ser ‘declarativos’ se han convertido en una práctica común dentro del Parlamento. Ya que ponen en evidencia la necesidad que existe de tener institutos o universidades en regiones con poco acceso a educación superior y por las que muchos jóvenes tienen que mudarse a la capital con la finalidad de poder estudiar.

No obstante, Jorge Mori, director ejecutivo de CAPPES y exfuncionario del Ministerio de Educación, este tipo de leyes tiene un impacto limitado. Al carecer de financiamiento y planificación presupuestal, su ejecución es inexistente y no queda más que en el papel.

“No tienen ningún efecto. Es para engañar a la población, simplemente es para poder distraer a la ciudadanía. La declaración de interés es para gestionar las expectativas de la gente, es un gesto político, no tiene ningún efecto real”, señaló para este medio.

En ese contexto, queda en evidencia que las iniciativas de José María Balcázar son estrategias que ‘promueven’ la creación de nuevas instituciones educativas desde el Congreso, pero sin garantizar que estas se hagan realidad.