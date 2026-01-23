HOYSuscripcion LR Focus

Miguel Trauco desestima denuncia por agresión
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Cuestionable respuesta de Alianza Lima tras denuncia de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Magaly Medina y su esposo dejan el Perú tras revelar que retrasará su regreso a la televisión: "Nos vamos un ratito"

La conductora de televisión viajó a Miami junto con su esposo Alfredo Zambrano mientras continúa su proceso de recuperación tras una cirugía facial.

Magaly Medina y su esposo se mostraron cariñosos en su viaje. Foto: composición LR/Instagram
Magaly Medina y su esposo se mostraron cariñosos en su viaje. Foto: composición LR/Instagram

La conductora de televisión Magaly Medina confirmó que salió nuevamente del Perú, esta vez con destino a Miami, pocos días después de regresar de Argentina, donde se sometió a una cirugía facial. El inesperado viaje se da en medio de su proceso de recuperación médica, luego de anunciar que retrasará su regreso a la televisión debido a su recuperación posoperatoria.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular 'Urraca' compartió un video abordo de un avión junto con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, confirmando que se ausentarían por un breve periodo. “Lookcito de pañuelo y lentes para el avión. Nos vamos un ratito que aún sigo de vacas”, escribió Medina.

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Magaly Medina le recuerda a JB su paso por ATV tras imitarla recién operada: 'Se había convertido en una pastilla para dormir'

lr.pe

Magaly y su esposo viajaron a Miami tras y tras retrasar su regreso en ATV

Magaly Medina no realizó este viaje sola. Tal como ocurrió durante su estadía en Argentina, estuvo acompañada en todo momento por su esposo Alfredo Zambrano. Instalada en Miami, la conductora compartió algunos momentos de su llegada, entre ellos su visita a un restaurante de comida peruana y un recorrido por una tienda de carteras de una reconocida marca.

En las imágenes difundidas, la conductora de 'Magaly TV, la firme' aparece usando una pañoleta y lentes oscuros, accesorios que se volvieron habituales desde que mostró públicamente su proceso postoperatorio. Estos elementos le han permitido cubrir la hinchazón y los puntos propios de la cirugía facial, mientras continúa con las indicaciones médicas de reposo.

PUEDES VER: Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser denunciado por joven argentina

lr.pe

¿Cuándo regresará Magaly Medina a la televisión con su programa 'Magaly TV, la firme'?

En entrevistas previas, Magaly Medina explicó que ya conversó con el canal ATV y con su equipo de producción sobre su retorno, aunque enfatizó que la prioridad es su recuperación total. “El regreso va, pero la fecha no la puedo decir (...) Necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro que está deshinchando dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches”, explicó.

Aunque ya existe un spot promocional del programa en ATV, Magaly dejó claro que volverá solo cuando esté completamente recuperada, priorizando su salud tras más de 20 años de trabajo ininterrumpido en la televisión peruana. Mientras tanto, la conductora continúa disfrutando de su descanso fuera del país, acompañada de su esposo y lejos de los reflectores.

