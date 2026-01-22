Novia de Miguel Trauco eliminó sus fotos con el jugador. | Composición LR / Google

La denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Miguel Trauco continúa generando repercusiones dentro y fuera del país. En medio del impacto mediático, una de las primeras reacciones visibles provino de su entorno personal más cercano.

Mariela Arévalo, prometida del lateral izquierdo de Alianza Lima, tomó una decisión que no pasó desapercibida en redes sociales, luego de que el caso se hiciera público y comenzara a viralizarse en Perú y Argentina.

Denuncia contra Miguel Trauco genera impacto internacional

El portal argentino A24 informó que una joven de 22 años presentó una acusación por presunto abuso sexual contra tres futbolistas peruanos: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El hecho, según la denunciante, ocurrió durante una estadía en Uruguay.

De acuerdo con su testimonio, la joven conoció primero a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada junto a una amiga al hotel donde se alojaban. Sin embargo, afirmó que desconocía que posteriormente se sumarían otros jugadores, momento en el que se habría producido el presunto abuso sin su consentimiento.

Qué decisión tomó la prometida de Miguel Trauco

Miguel Trauco y Mariela Arévalo se comprometieron en 2025 y solían compartir momentos personales en sus perfiles digitales. No obstante, tras la denuncia, ese escenario cambió de forma notoria.

Según se pudo comprobar, Arévalo eliminó todas las fotografías que mantenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram. Además, restringió los comentarios en sus publicaciones, una medida que suele adoptarse para evitar mensajes ofensivos o ataques en contextos de alta exposición mediática.

Qué hicieron Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras ser acusados de presunto abuso sexual

Luego de que el caso tomara relevancia pública, los jugadores señalados optaron por limitar los comentarios en sus cuentas de Instagram. Esta medida fue aplicada por Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de manera casi simultánea.

La acción buscó frenar la avalancha de críticas que comenzaron a recibir tras difundirse la denuncia. Mientras tanto, el caso continúa bajo atención mediática y a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los involucrados.