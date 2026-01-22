HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Espectáculos

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

La denuncia que involucra al futbolista de Alianza Lima, Miguel Trauco, generó un giro inesperado en su vida personal.

Novia de Miguel Trauco eliminó sus fotos con el jugador.
Novia de Miguel Trauco eliminó sus fotos con el jugador. | Composición LR / Google

La denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Miguel Trauco continúa generando repercusiones dentro y fuera del país. En medio del impacto mediático, una de las primeras reacciones visibles provino de su entorno personal más cercano.

Mariela Arévalo, prometida del lateral izquierdo de Alianza Lima, tomó una decisión que no pasó desapercibida en redes sociales, luego de que el caso se hiciera público y comenzara a viralizarse en Perú y Argentina.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

lr.pe

Denuncia contra Miguel Trauco genera impacto internacional

El portal argentino A24 informó que una joven de 22 años presentó una acusación por presunto abuso sexual contra tres futbolistas peruanos: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El hecho, según la denunciante, ocurrió durante una estadía en Uruguay.

De acuerdo con su testimonio, la joven conoció primero a Carlos Zambrano y, tras una cena, fue invitada junto a una amiga al hotel donde se alojaban. Sin embargo, afirmó que desconocía que posteriormente se sumarían otros jugadores, momento en el que se habría producido el presunto abuso sin su consentimiento.

Qué decisión tomó la prometida de Miguel Trauco

Miguel Trauco y Mariela Arévalo se comprometieron en 2025 y solían compartir momentos personales en sus perfiles digitales. No obstante, tras la denuncia, ese escenario cambió de forma notoria.

Según se pudo comprobar, Arévalo eliminó todas las fotografías que mantenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram. Además, restringió los comentarios en sus publicaciones, una medida que suele adoptarse para evitar mensajes ofensivos o ataques en contextos de alta exposición mediática.

La joven eliminó todas las fotos con Miguel Trauco.

La joven eliminó todas las fotos con Miguel Trauco.

PUEDES VER: Denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegó a la prensa internacional: así reaccionaron los medios del extranjero

lr.pe

Qué hicieron Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras ser acusados de presunto abuso sexual

Luego de que el caso tomara relevancia pública, los jugadores señalados optaron por limitar los comentarios en sus cuentas de Instagram. Esta medida fue aplicada por Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de manera casi simultánea.

La acción buscó frenar la avalancha de críticas que comenzaron a recibir tras difundirse la denuncia. Mientras tanto, el caso continúa bajo atención mediática y a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los involucrados.

Notas relacionadas
Denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegó a la prensa internacional: así reaccionaron los medios del extranjero

Denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco llegó a la prensa internacional: así reaccionaron los medios del extranjero

LEER MÁS
Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

LEER MÁS
Mathías Brivio se sincera sobre la salida definitiva de Renzo Schuller de ‘Esto es guerra’: “Sus razones habrá tenido”

Mathías Brivio se sincera sobre la salida definitiva de Renzo Schuller de ‘Esto es guerra’: “Sus razones habrá tenido”

LEER MÁS
Diego Rodríguez, exintegrante de 'Esto es guerra', protagonizará serie de ViX junto a reconocida figura del espectáculo

Diego Rodríguez, exintegrante de 'Esto es guerra', protagonizará serie de ViX junto a reconocida figura del espectáculo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El 'Monstruo' regresa al Perú: Erick Moreno Hernández será extraditado entre el 25 y 28 de enero, según Fiscalía

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Capturan en Ecuador a presunto asesino de mujer encontrada sin vida dentro de colchón en SMP

Espectáculos

Diego Rodríguez, exintegrante de 'Esto es guerra', protagonizará serie de ViX junto a reconocida figura del espectáculo

Katy Prado enfurece con ‘Chikiplum’ por ofrecer S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es injusto”

'Esto es guerra' lideró el rating en su estreno: ¿cuántos puntos hizo con el regreso de Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

Promueven convocatoria de Sesión Extraordinaria para debatir y votar censura contra José Jerí

Presentan cuarta moción de censura contra José Jerí por reuniones no registradas con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025