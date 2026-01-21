HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨JOSÉ JERÍ: YA HAY DOS MOCIONES DE CENSURA | Las 10 del día por La República

Espectáculos

Magaly Medina le recuerda a JB su paso por ATV tras imitarla recién operada: "Se había convertido en una pastilla para dormir"

La conductora de 'Magaly TV, la firme' aseguró que tiene "correa ancha" y que no le molesta que la imiten; sin embargo, sí le preocupa la sobreexposición de su imagen. Además, aconsejó a Jorge Benavides que explore otros personajes.

Magaly Medina le responde a Jorge Benavides Foto: Composición LR
Magaly Medina le responde a Jorge Benavides Foto: Composición LR | Instagram / Difusión

Tras su retorno de Argentina, Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Jorge Benavides, quien la imitó recién operada de una forma exagerada. La conductora de espectáculos aseguró que tiene "correa ancha"; sin embargo, le advirtió al humorista que no explote un personaje. Por ello, le aconsejó que explore nuevas caracterizaciones.

Fiel a su estilo, Medina Vera respondió directamente a JB y aseguró que no tiene problema con ser parodiada porque "le encanta que haya rebote" y que su nombre se mantenga vigente. Aunque aprovechó la ocasión para enviarle un consejo a su excolega de pasillo en ATV: mejorar el enfoque de sus guiones.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Magaly Medina no volverá a la TV hasta recuperarse de su cirugía facial: 'No puedo poner a este rostro 2 kilos de maquillaje'

lr.pe

Magaly Medina le desea lo mejor a JB en Panamericana

En declaraciones para Infobae Perú, Magaly Medina aseguró: "A JB le deseo lo mejor, que ojalá sus guiones mejores, porque los sábado (en ATV) se había convertido realmente en una pastilla para dormir". Asimismo, la popular 'Urraca' espera que "(en Panamericana) no siga valiéndose de mi personaje y pueda crear nuevos, que pueda sacar todo el talento que sé que tiene", sostuvo.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' hizo hincapié en que JB, durante su paso por ATV, "inventaba cosas que jamás sucedían"; por ello, decidió que se debía poner fin a las imitaciones sobre la pelirroja conductora. A su entender, se estaba cometiendo un maltrato y una sobreexposición de su imagen.

PUEDES VER: Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: '¿Cuánto cuesta para ir juntando?'

lr.pe

Jorge Benavides parodia a Magaly Medina

Magaly Medina documentó en redes sociales cada etapa de su procedimiento estético en Argentina, lo que no pasó desapercibido por el humorista Jorge Benavides, quien decidió, al igual que Pía Copello, crear un sketch con su popular personaje Mascaly.

En el video se observa a JB parodiar la cirugía facial de la presentadora de ATV. "Felizmente mis labios se ven bien naturales y no se nota nada", se escucha decir al humorista en un primer momento, mientras lucía un llamativo pañuelo, lentes negros de gran tamaño y dos chorizos en los labios.

Notas relacionadas
Magaly Medina no volverá a la TV hasta recuperarse de su cirugía facial: "No puedo poner a este rostro 2 kilos de maquillaje"

Magaly Medina no volverá a la TV hasta recuperarse de su cirugía facial: "No puedo poner a este rostro 2 kilos de maquillaje"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

LEER MÁS
Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

LEER MÁS
Periodista argentino asegura que Milett Figueroa celebró Navidad junto a Patricio Parodi y no con Marcello Tinelli

Periodista argentino asegura que Milett Figueroa celebró Navidad junto a Patricio Parodi y no con Marcello Tinelli

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Espectáculos

Laura Huarcayo: cuántos años tiene en la TV y por qué decidió alejarse por casi 10 años

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Nelly Rossinelli se despide con emoción del programa '¿Cuál es tu pedido?' tras 100 capítulos: "Esto es solo un hasta luego"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

ONPE gastará S/29 millones para la franja electoral de Perú Libre, Fuerza Popular y otros 6 partidos del Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025