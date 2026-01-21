Tras su retorno de Argentina, Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a Jorge Benavides, quien la imitó recién operada de una forma exagerada. La conductora de espectáculos aseguró que tiene "correa ancha"; sin embargo, le advirtió al humorista que no explote un personaje. Por ello, le aconsejó que explore nuevas caracterizaciones.

Fiel a su estilo, Medina Vera respondió directamente a JB y aseguró que no tiene problema con ser parodiada porque "le encanta que haya rebote" y que su nombre se mantenga vigente. Aunque aprovechó la ocasión para enviarle un consejo a su excolega de pasillo en ATV: mejorar el enfoque de sus guiones.

Magaly Medina le desea lo mejor a JB en Panamericana

En declaraciones para Infobae Perú, Magaly Medina aseguró: "A JB le deseo lo mejor, que ojalá sus guiones mejores, porque los sábado (en ATV) se había convertido realmente en una pastilla para dormir". Asimismo, la popular 'Urraca' espera que "(en Panamericana) no siga valiéndose de mi personaje y pueda crear nuevos, que pueda sacar todo el talento que sé que tiene", sostuvo.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' hizo hincapié en que JB, durante su paso por ATV, "inventaba cosas que jamás sucedían"; por ello, decidió que se debía poner fin a las imitaciones sobre la pelirroja conductora. A su entender, se estaba cometiendo un maltrato y una sobreexposición de su imagen.

Jorge Benavides parodia a Magaly Medina

Magaly Medina documentó en redes sociales cada etapa de su procedimiento estético en Argentina, lo que no pasó desapercibido por el humorista Jorge Benavides, quien decidió, al igual que Pía Copello, crear un sketch con su popular personaje Mascaly.

En el video se observa a JB parodiar la cirugía facial de la presentadora de ATV. "Felizmente mis labios se ven bien naturales y no se nota nada", se escucha decir al humorista en un primer momento, mientras lucía un llamativo pañuelo, lentes negros de gran tamaño y dos chorizos en los labios.