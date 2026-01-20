El sábado 31 de enero, Explosión de Iquitos celebrará por todo lo alto sus 28 años de trayectoria en el Centro de Convenciones del Pardo de Iquitos. Además de los grandes artistas invitados que acompañaran al 'Orgullo amazónico', el plata fuerte será la presencia de Gisela Valcárcel como invitada especial; sin embargo, en redes sociales no se hicieron esperar las comparaciones con Magaly Medina, quien fue madrina en el aniversario de la orquesta La Bella Luz junto a Pía Copello.

Los cibernautas tuvieron opiniones divididas. Mientras que un grupo destacó la vasta trayectoria de la popular 'Señito', no solo en la conducción televisiva, sino también como animadora de eventos, otro grupo dejó en claro que hubiera preferido a Magaly Medina. Por ello, se leyeron comentarios como "La verdadera diva y reina de la TV", "Un lujo trabajar con ella" y "El regreso de la reina", así como también: "Magaly era todo" y "Gisela hará sus disfuerzos en el show".

TE RECOMENDAMOS HIPNOSIS: ¿PELIGRO REAL O MITO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y LICETT HINOSTROZA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Gisela Valcárcel en Iquitos

Gisela Valcárcel emocionada por ser la invitada especial de Explosión de Iquitos

A través de redes sociales, Gisela Valcárcel mostró la emoción que siente por ser la invitada especial durante el aniversario de Explosión de Iquitos. "Mi primer viaje del 2026", dijo en un primer momento. Asimismo, la reina de la TV peruana aseguró que Iquitos es un lugar mágico "al que siempre me he sentido profundamente conectada. Volver me llena de felicidad", aseguró.

Además, precisó que el hecho es aún más especial porque compartirá escenario con una agrupación tan talentosa. "Será una noche increíble", declaró Valcárcel. Junto a ella, también estarán Brunella Torpoco, Los Wemblers, entre otros artistas sorpresas.

¿Cómo nació la rivalidad entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina?

Gisela Valcárcel y Magaly Medina son protagonistas de la mayor rivalidad que existe en la TV peruana, misma que empezó en los 90. Según datos, el enfrentamiento comenzó por la lengua afilada de la reina de Chollywood, quien criticaba a la 'Señito' en la revista Oiga. La huachana no dudó en señalar a la reina de la TV peruana como una diva, cuando esta conducía 'Aló, Gisela'.

Varios años después, ambas destacadas figuras del espectáculos hicieron las paces en vivo en el programa 'Amor, amor, amor', conducido por Carlos Cacho. En ese entonces, Gisela Valcárcel le deseo lo mejor a Magaly Medina en el 2009. Sin embargo, en el 2021, 'América hoy' tanteó la posibilidad de que Alfredo Zambrano, de quien Medina Vera anunció que se separó, sería el nuevo jale de 'El artista del año, conducido por la 'Señito', lo que desató la ira de la popular 'Urraca'. "Te ganaste a tu peor enemiga", dijo en ese entonces Magaly.