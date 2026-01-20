HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO
Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      
EN VIVO

José Jerí bajo fuego y la caída de Patricia Chirinos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Gisela Valcárcel y Magaly Medina son protagonistas de una de las mayores rivalidades que existen en la TV peruana, la cual se extiende desde hace más de 20 años. Aunque hubo un breve periodo de calma, las "comadres" rompieron todo vínculo en el 2021.

Gisela Valcárcel y Magaly medina, las reinas de la TV peruana Foto: Composición LR
Gisela Valcárcel y Magaly medina, las reinas de la TV peruana Foto: Composición LR | Instagram /Difusión

El sábado 31 de enero, Explosión de Iquitos celebrará por todo lo alto sus 28 años de trayectoria en el Centro de Convenciones del Pardo de Iquitos. Además de los grandes artistas invitados que acompañaran al 'Orgullo amazónico', el plata fuerte será la presencia de Gisela Valcárcel como invitada especial; sin embargo, en redes sociales no se hicieron esperar las comparaciones con Magaly Medina, quien fue madrina en el aniversario de la orquesta La Bella Luz junto a Pía Copello.

Los cibernautas tuvieron opiniones divididas. Mientras que un grupo destacó la vasta trayectoria de la popular 'Señito', no solo en la conducción televisiva, sino también como animadora de eventos, otro grupo dejó en claro que hubiera preferido a Magaly Medina. Por ello, se leyeron comentarios como "La verdadera diva y reina de la TV", "Un lujo trabajar con ella" y "El regreso de la reina", así como también: "Magaly era todo" y "Gisela hará sus disfuerzos en el show".

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS: ¿PELIGRO REAL O MITO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y LICETT HINOSTROZA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Gisela Valcárcel en Iquitos

Gisela Valcárcel en Iquitos

PUEDES VER: Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: 'Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse'

lr.pe

Gisela Valcárcel emocionada por ser la invitada especial de Explosión de Iquitos

A través de redes sociales, Gisela Valcárcel mostró la emoción que siente por ser la invitada especial durante el aniversario de Explosión de Iquitos. "Mi primer viaje del 2026", dijo en un primer momento. Asimismo, la reina de la TV peruana aseguró que Iquitos es un lugar mágico "al que siempre me he sentido profundamente conectada. Volver me llena de felicidad", aseguró.

Además, precisó que el hecho es aún más especial porque compartirá escenario con una agrupación tan talentosa. "Será una noche increíble", declaró Valcárcel. Junto a ella, también estarán Brunella Torpoco, Los Wemblers, entre otros artistas sorpresas.

PUEDES VER: Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: 'Uno debe estar donde es feliz'

lr.pe

¿Cómo nació la rivalidad entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina?

Gisela Valcárcel y Magaly Medina son protagonistas de la mayor rivalidad que existe en la TV peruana, misma que empezó en los 90. Según datos, el enfrentamiento comenzó por la lengua afilada de la reina de Chollywood, quien criticaba a la 'Señito' en la revista Oiga. La huachana no dudó en señalar a la reina de la TV peruana como una diva, cuando esta conducía 'Aló, Gisela'.

Varios años después, ambas destacadas figuras del espectáculos hicieron las paces en vivo en el programa 'Amor, amor, amor', conducido por Carlos Cacho. En ese entonces, Gisela Valcárcel le deseo lo mejor a Magaly Medina en el 2009. Sin embargo, en el 2021, 'América hoy' tanteó la posibilidad de que Alfredo Zambrano, de quien Medina Vera anunció que se separó, sería el nuevo jale de 'El artista del año, conducido por la 'Señito', lo que desató la ira de la popular 'Urraca'. "Te ganaste a tu peor enemiga", dijo en ese entonces Magaly.

Notas relacionadas
Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: “Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse”

Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: “Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse”

LEER MÁS
Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

LEER MÁS
Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

Maju Mantilla regresa a la televisión y conducirá magazine junto a Ethel Pozo tras ser presentada por Gisela Valcárcel

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Guerrero se muestra incómodo por la poca energía de las chicas de Corazón Serrano: “Están flojas, les hemos metido una reñida”

Edwin Guerrero se muestra incómodo por la poca energía de las chicas de Corazón Serrano: “Están flojas, les hemos metido una reñida”

LEER MÁS
Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

LEER MÁS
Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

Magaly Medina impacta con su cambio tras cirugía facial y desata revuelo en redes: "¿Cuánto cuesta para ir juntando?"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Espectáculos

Paco Bazán expresa su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria: "Has dado vueltas todo el día en mi cabeza"

Pamela López denuncia a Christian Cueva por presunto maltrato psicológico tras llamada telefónica en Navidad

Actor Santiago Suárez revela que su expareja Raysa Ortiz lo acogió en su casa tras delicada denuncia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025