Gigi Mitre y Rodrigo González alzaron su voz tras la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña: ''De ser culpables, lo que se merecen''

Los conductores del programa 'Amor y Fuego' se pronunciaron sobre el caso de la presunta violación sexual de los tres futbolistas de Alianza Lima. | Foto: composición LR/Amor y Fuego/TV Perú

La denuncia presentada por una joven argentina contra los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por presunto abuso sexual ha sido tema mediático en el fútbol peruano. La gravedad del tema ha generado un sinfín de comentarios que condenan rotundamente el accionar de los jugadores de Alianza Lima, quienes han sido separados por el club 'Blanquiazul' de manera indefinida.

Debido a la repercusión que ha generado el polémico caso que involucra a los tres futbolistas, los periodistas de espectáculos Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en pronunciarse públicamente, remarcando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de que el tema sea esclarecido.

¿Qué dijeron Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre sobre el polémico caso que involucran a los jugadores de Alianza Lima?

Durante la transmisión en vivo del programa 'Amor y Fuego', los conductores de televisión analizaron el caso que involucra a los jugadores de Alianza Lima, expresaron su rechazo por lo sucedido y enfatizaron que, de ser hallados culpables por la justicia, no solo pondrían en riesgo sus carreras profesionales, sino que mancharían de manera irreversible su hoja de vida debido a la gravedad de la acusación.

''Si esto es tal cual, estos chicos no solo se fregaron la carrera, se fregaron la vida'', afirmó Gigi Mitre mientras conversaba del tema con Rodrigo Gonzáles, mejor conocido como 'Peluchín'.

Por su parte, Rodrigo González fue más crítico y resaltó la gravedad de los hechos, señalando que, de ser hallados culpables, deberán pagar las consecuencias de sus actos conforme a la ley: ''Si esto es tal cual, de ser culpables, es lo que se merecen'', dijo.

Asimismo, ambos conductores advirtieron que las familias de los tres presuntos implicados serían las más afectadas por esta situación, ya que su condición de personas públicas expone a su entorno a un impacto profundo en el plano personal y emocional. En ese sentido, remarcaron que este tipo de casos suele dejar secuelas difíciles de revertir en el círculo más cercano de los involucrados.

El escándalo que involucra a Sergio Pena, Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Cabe destacar que medios de comunicación argentinos dieron a conocer una denuncia que involucra a tres futbolistas de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por un presunto caso de abuso sexual. De acuerdo con lo informado por el canal A24, el supuesto incidente se habría producido en Montevideo, Uruguay, ciudad donde el conjunto 'Blanquiazul' llevó a cabo su pretemporada en el torneo amistoso Copa Río de la Plata.

"La información fue revelada en el noticiero Otra Mañana, que conduce Antonio Laje por A24, y da cuenta de una causa que ya está en manos de la Justicia argentina. Además de Zambrano, los otros dos jugadores denunciados son Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, ambos integrantes habituales de la selección de Perú y actuales futbolistas de Alianza Lima", mencionaron.

Como consecuencia del escándalo que involucra a Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, el club 'Blanquiazul' decidió separar de manera indefinida a los tres futbolistas mientras continúan las investigaciones. No obstante, tras hacerse pública la noticia, un grupo de hinchas del conjunto victoriano, identificado como el Comando Sur, irrumpió por la fuerza en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva con la intención de agredir físicamente a jugadores del plantel 'íntimo'.