Tras conocerse públicamente la denuncia interpuesta por una joven argentina en contra de los futbolistas aliancistas Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña por presunto abuso sexual, las parejas sentimentales de los jugadores decidieron tomar medidas drásticas respecto a su redes sociales y la exposición de estas.

Como se supo, el noticiero 'Otra Mañana' del medio argentino A24 reveló que la joven de 22 años puso la denuncia tras el hecho que habría ocurrido en la ciudad de Montevideo, Uruguay, lugar donde el club Alianza Lima realizó su pretemporada. Rápidamente la noticia se viralizó desatando una serie de reacciones, lo cual, también incentivó a que el entorno más cercano de los futbolistas, en este caso, sus parejas, optaran por tomar medidas en sus redes.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Tal es el caso de la prometida de Miguel Trauco, María Arévalo, quien eliminó todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram junto al jugador, y además restringió los comentarios en sus publicaciones para evitar mensajes de usuarios. De igual manera, las parejas de Zambrano y Peña decidieron actuar tras la controversia.

PUEDES VER: Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

¿Qué medidas tomaron las parejas de Carlos Zambrano y Sergio Peña?

La esposa de Carlos Zambrano, Marcia Succar, tomó la decisión de resguardar su privacidad y puso su cuenta de Instagram con alrededor 50 mil seguidores en modo privado. La medida restringió el acceso a sus publicaciones y limitó los comentarios en dicha red. Asimismo, la joven aplicó la misma acción hacia su cuenta de TikTok, la red social conocida por su gran viralidad. Las medidas hechas por Succar evidenciaron su objetivo por mantener en privacidad su vida, tras la grave acusación hacia su pareja.

Del mismo modo, la novia de Sergio Peña, Camila, optó por poner su perfil de Instagram con cerca de 12 mil seguidores en privado, restringiendo la visibilidad de sus fotografías y limitando los comentarios en su cuenta. De esa manera, la joven trataría de proteger su privacidad y la de su familia ante posibles malos comentarios en dicha red social. Como se conoce, la pareja lleva cerca de un año junta.