Comisión de Ética declara improcedente denuncia contra congresista Orué por uso de trabajador como chofer

La Comisión de Ética del Congreso declaró improcedente la denuncia presentada contra la congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, por el presunto uso de un trabajador de su despacho como chofer para trasladarla al gimnasio, según lo revelado por el programa 'Cuarto Poder'. Elvis Vergara, presidente de este grupo, sostuvo que el caso no cumplía con los criterios para abrir una investigación formal.

“Lo que pasa es que hemos convocado a declaración a los implicados y no hubo una sola persona que haya respaldado una afirmación como la que se hace en el reportaje. No se evidencia con certeza que sea habitual o que haya uso indebido del personal. Simplemente, hubo videos de un día que pasó en los que se ve que hacen coordinaciones”, sostuvo.

“Normalmente, yo podría decir que los videos son suficientes pero cuando es un hecho aislado, no. Habían dos hechos: uno el vínculo en el asesor y hermana de la congresista, eso ha sido descartado porque no hay nada que acredite el vínculo. El otro hecho es el presunto uso del personal para acciones distintas de las cuales fue contratado, pero este tema no ha tenido mayores elemento que acrediten que fue una conducta habitual”, agregó Vergara.

Cabe señalar que el reportaje también expuso cuestionamientos sobre la contratación en el despacho de Orué de un hombre vinculado a su entorno familiar, vinculado a su hermana, quien ocupaba el cargo se asesor de nivel II con una remuneración superior a los S/10.000 mensuales. Pese a estas revelaciones, la comisión determinó que los hechos no fueron suficientemente probados para iniciar las indagaciones correspondientes.

En esa línea, la comisión resolvió declararla improcedente. Tras la difusión del reportaje, la legisladora había rechazado las acusaciones y afirmó que los traslados mostrados ocurrieron fuera del horario laboral. Además, sostuvo que el vehículo utilizado no pertenecía al Congreso y defendió que las contrataciones realizadas en su despacho se efectuaron conforme a la normativa vigente. “Han distorsionado la información de que yo utilizo recursos del Congreso. El carro no es del Congreso, a mí no me asignan combustible y hemos estado fuera del horario laboral”, dijo entonces Orué para Canal N.



