Crisis del gas: clases virtuales y caso Lizeth Marzano | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Gobierno oficializa subsidio de S/120 para taxis con GNV ante emergencia energética

El subsidio busca aliviar el impacto del racionamiento de gas natural tras la fuga ocurrida en Megantoni. Este decreto, publicado por urgencia, también incrementa en S/10 el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para los beneficiarios del programa social de GLP.

Estado adopta medidas extraordinarias por emergencia energética.
Estado adopta medidas extraordinarias por emergencia energética. | Andina

El Gobierno oficializó el otorgamiento de un subsidio de S/120 por vehículo para los taxistas que operan con gas natural vehicular (GNV) en Lima, Callao e Ica, como parte de las medidas para mitigar el impacto del racionamiento de gas natural. 

La medida fue publicada anoche mediante el Decreto de Urgencia N.° 002-2026, que establece un aporte único para las personas naturales o jurídicas que prestan servicio de taxi con GNV y que se encuentren registradas ante la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) o ante las municipalidades provinciales competentes en Lima, Callao e Ica. 

El decreto también dispone incrementar en S/10 el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) destinado a los beneficiarios del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP. 

Asimismo, los taxistas que financiaron la conversión de sus vehículos a gas natural a través del Programa Ahorro GNV del FISE no deberán realizar pagos por 60 días calendario. Este programa permite que los usuarios paguen el préstamo de conversión en cuotas cada vez que abastecen combustible en los grifos. 

Gremio de taxistas pidió la entrega de un bono directo de S/ 800  

Aunque el bono de S/120 para el sector transporte ya fue oficializado, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), sostuvo que los taxistas requieren un subsidio mayor.

En declaraciones a RPP, precisó que “casi la mayoría de los vehículos” ya cancelaron su crédito de conversión, por lo que bastaría con suspender y reprogramar el pago de la cuota. En ese sentido, indicó que el monto estimado del bono directo solicitado sería de S/800.

El vocero aseguró que aproximadamente 87.500 taxistas formales han sido afectados por la falta de combustible, ya sea GNV o GLP, según cifras registradas por la ATU.

Anuncio de medidas

Cabe recordar que el 6 de marzo el Gobierno ya había anunciado este paquete de medidas; sin embargo, el decreto que las oficializa recién se publicó dos días después y durante la noche, pese a la urgencia declarada por la situación del gas natural. 

En la conferencia realizada el viernes de la semana pasada, la titular de la PCM, Denisse Miralles, informó que se incrementaría el vale FISE para apoyar a las familias de bajos ingresos, así como una compensación económica destinada a los taxistas con vehículos convertidos a GNV. 

“Ante la emergencia, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan (…) Los objetivos prioritarios son las familias y servicios como salud, transporte masivo y otras industrias esenciales”, señaló la jefa del gabinete. 

PUEDES VER: Gobierno anuncia bono para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

lr.pe

Racionamiento de gas natural en Lima: Minem restringe GNV para taxis y vehículos livianos

Estas disposiciones se adoptan luego de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispusiera la racionalización del gas natural, priorizando su suministro para determinados sectores. Entre ellos se prioriza a las conexiones domiciliarias, el comercio y el transporte público masivo que opera exclusivamente con GNV, mientras que el transporte vehicular particular (taxis, coasters y vehículos de carga) quedó temporalmente excluido del abastecimiento. 

La restricción responde a la fuga de gas registrada el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en Cusco, tras lo cual el Minem declaró el estado de emergencia hasta el 14 de marzo para facilitar que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) realice con mayor rapidez los trabajos técnicos necesarios para restablecer el suministro hacia los concesionarios de distribución. 

