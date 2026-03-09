La actriz peruana Patricia Barreto generó gran repercusión en redes sociales tras denunciar públicamente que recibió tres papeletas de tránsito en el distrito de Magdalena sin haber sido notificada previamente por las autoridades correspondientes. La artista afirmó que descubrió las infracciones por iniciativa propia al revisar su historial vehicular.

El reclamo fue difundido a través de un video publicado en redes sociales, donde la intérprete aparece acompañada por el conductor Roberto Morales en la zona de la bajada a Marbella. Ambos expresaron su indignación al conocer que registraban multas desde el año 2025, pese a que aseguran no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre las sanciones.

Patricia Barreto expone que le pusieron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle

Durante la grabación compartida en TikTok, Patricia Barreto explicó que decidió revisar si tenía infracciones debido a los comentarios de vecinos y conductores que también reportaban papeletas en Magdalena. Fue entonces cuando descubrió que figuraban tres sanciones vinculadas a supuestas faltas por exceso de velocidad.

“Estamos aquí en la bajada a Marbella porque estoy realmente indignada. Buscamos si teníamos alguna papeleta y nos damos cuenta que tenemos tres papeletas del año pasado que no nos han notificado y que recién han aparecido”, expresó la actriz en el video que rápidamente se viralizó.

Según explicó Roberto Morales, tanto él como Barreto registran tres papeletas cada uno, relacionadas con supuestos excesos de velocidad en una vía donde el límite permitido sería de 50 kilómetros por hora (km/h). Las mediciones señaladas en las multas, según indicó, corresponden a velocidades de 46 km/h, 42 km/h y 39 km/h.

“Nos han puesto tres papeletas cada uno y estamos muy indignados porque esto perjudica nuestro récord y también nuestra billetera”, manifestó Morales.

La molestia de Patricia Barreto

La denuncia también incluyó cuestionamientos sobre la responsabilidad administrativa en la emisión de las sanciones. Morales indicó que no existe claridad sobre si las papeletas en Magdalena corresponden a la Municipalidad Metropolitana de Lima o a la municipalidad distrital.

“No entendemos bien qué está pasando porque vemos que la municipalidad de Lima y la municipalidad de Magdalena se están tirando la culpa. Los políticos siempre hacen lo mismo”, señaló durante la grabación difundida en redes.

Tanto Patricia Barreto como el conductor solicitaron una revisión de las sanciones y pidieron a las autoridades aclarar el funcionamiento de las cámaras que detectan exceso de velocidad en la zona. Ambos sostienen que la situación podría estar afectando también a otros residentes del distrito.

“Necesitamos que esto se corrija porque son infracciones muy injustas”, insistió Morales. Por su parte, la actriz cerró el video con un mensaje dirigido a las autoridades: “Basta de tanto abuso de todas las municipalidades. Basta”.