Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

En el último programa de 'Doble Punta' difundido en el canal de YouTube del creador de contenido Horacio Zimmermann, se tocó el tema deportivo del momento: la denuncia contra los jugadores de Alianza Lima.

Pedro García en Doble Punta, envió un mensaje claro a Alianza Lima sobre la denuncia a sus jugadores
Foto: Doble Punta/ Composición LR

En el reciente programa de 'Doble Punta' difundido en el canal de YouTube de Horacio Zimmermann, los panelistas discutieron sobre la denuncia presentada contra tres jugadores del plantel de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por el presunto delito de abuso sexual contra una joven argentina de 22 años. Según la información difundida por canal A24, el hecho habría ocurrido en las instalaciones del hotel Hyatt Centric, Montevideo, Uruguay.

Ante este caso, Pedro García, reconocido periodista deportivo, fue tajante en su opinión y señaló que el club deportivo tiene la oportunidad de marcar un precedente: separar a los futbolistas implicados para hacer respetar el escudo y enviar un mensaje claro a nivel internacional.

PUEDES VER: Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

lr.pe

Pedro García pide firmeza a Alianza Lima ante la denuncia de abuso sexual contra sus jugadores

En el programa Doble Punta, Pedro García expresó su firme opinión sobre la situación de los futbolistas de Alianza Lima denunciados por un presunto abuso sexual. García comparó el caso con lo ocurrido en Vélez Sarsfield, destacando que en ese club, la institución protege su imagen por encima de los jugadores y no permite comportamientos inapropiados sin consecuencias.

Según el periodista, Alianza Lima tiene una oportunidad única para hacer respetar el escudo del club, por lo que debe actuar con firmeza frente a los errores de los futbolistas, sobre todo si los hechos involucran un hotel de concentración financiado por la institución.

"Lo que tiene que hacer Alianza es preservar inmaculado su escudo, porque si no, los limpian (echan). El mensaje que darán es que no importa los errores que cometan, el equipo no los va a sacar", apuntó García.

PUEDES VER: ¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

lr.pe

Alianza Lima abre proceso disciplinario contra los jugadores implicados en denuncia de abuso sexual

El cuadro íntimo emitió un comunicado oficial tras conocerse la denuncia por un presunto delito de abuso sexual contra tres de sus futbolistas. En el documento, la institución victoriana subrayó que, ante este grave hecho, ha decidido separar indefinidamente a los jugadores implicados e iniciar un proceso disciplinario. Además, aseguraron que están comprometidos a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para facilitar la investigación, respetando en todo momento el debido proceso. La institución reafirmó su postura en defensa de los valores que representa y la integridad de su escudo.

Alianza Lima se pronuncia a través de un comunicado sobre la denuncia presentada contra algunos jugadores del plantel. Foto: @ClubALoficial

Alianza Lima se pronuncia a través de un comunicado sobre la denuncia presentada contra algunos jugadores del plantel. Foto: @ClubALoficial

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual a joven argentina

LEER MÁS
Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

Alianza Lima se pronuncia tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: "Se inició un proceso disciplinario"

LEER MÁS
Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

LEER MÁS
