En el reciente programa de 'Doble Punta' difundido en el canal de YouTube de Horacio Zimmermann, los panelistas discutieron sobre la denuncia presentada contra tres jugadores del plantel de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por el presunto delito de abuso sexual contra una joven argentina de 22 años. Según la información difundida por canal A24, el hecho habría ocurrido en las instalaciones del hotel Hyatt Centric, Montevideo, Uruguay.

Ante este caso, Pedro García, reconocido periodista deportivo, fue tajante en su opinión y señaló que el club deportivo tiene la oportunidad de marcar un precedente: separar a los futbolistas implicados para hacer respetar el escudo y enviar un mensaje claro a nivel internacional.

Pedro García pide firmeza a Alianza Lima ante la denuncia de abuso sexual contra sus jugadores

En el programa Doble Punta, Pedro García expresó su firme opinión sobre la situación de los futbolistas de Alianza Lima denunciados por un presunto abuso sexual. García comparó el caso con lo ocurrido en Vélez Sarsfield, destacando que en ese club, la institución protege su imagen por encima de los jugadores y no permite comportamientos inapropiados sin consecuencias.

Según el periodista, Alianza Lima tiene una oportunidad única para hacer respetar el escudo del club, por lo que debe actuar con firmeza frente a los errores de los futbolistas, sobre todo si los hechos involucran un hotel de concentración financiado por la institución.

"Lo que tiene que hacer Alianza es preservar inmaculado su escudo, porque si no, los limpian (echan). El mensaje que darán es que no importa los errores que cometan, el equipo no los va a sacar", apuntó García.

Alianza Lima abre proceso disciplinario contra los jugadores implicados en denuncia de abuso sexual

El cuadro íntimo emitió un comunicado oficial tras conocerse la denuncia por un presunto delito de abuso sexual contra tres de sus futbolistas. En el documento, la institución victoriana subrayó que, ante este grave hecho, ha decidido separar indefinidamente a los jugadores implicados e iniciar un proceso disciplinario. Además, aseguraron que están comprometidos a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para facilitar la investigación, respetando en todo momento el debido proceso. La institución reafirmó su postura en defensa de los valores que representa y la integridad de su escudo.