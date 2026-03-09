César Zumaeta, candidato al Senado por el APRA, afirmó que su participación en política busca que el partido vuelva al Gobierno y sostuvo así que el país necesita retomar el rumbo económico que se tuvo durante la gestión aprista, declaraciones que reflejan su negación ante la inflación que se produjo en el mandato de Alan García. “Yo ya no necesito honores ni medallas. A mí me interesa que el APRA regrese al poder para que de nuevo la economía crezca 8% y la pobreza baje más 20%, con buenas leyes, con estabilidad política”, manifestó durante una entrevista en el programa 'Epicentro electoral'.

En esa línea, el exparlamentario también cuestionó el deterioro de la política en los últimos años y comparó la situación actual con la etapa en la que gobernó el aprismo. “Mira cómo está el país en 15 años. Por Dios, mira la calidad de políticos que tenemos ahora, mochasueldos, las obras, todo. Mira, es un desastre el país. O sea, regresemos a la buena política, nosotros hemos dejado la política bien, un país tranquilo…”. Según añadió, los resultados económicos del gobierno de Alan García reflejarían ese escenario, pues “los indicadores estaban en azul”, mientras que actualmente —afirmó— “están en rojo”.

Durante la entrevista, Zumaeta criticó el alto gasto en las campañas electorales y opinó que actualmente la política es vista como un “negocio”. “Es el caso de César Acuña, de Pepe Luna, y bueno, en fin, el mismo Porky está haciendo una campaña multimillonaria, ¿no?”, dijo el expresidente del Congreso. En ese contexto, planteó interrogantes sobre el financiamiento de las candidaturas: “¿Para qué tantos millones se meten en la política? ¿Cómo van a recuperar los 40 o 50 millones de dólares que van a invertir en una campaña electoral?”.

Asimismo, señaló que detrás de esos gastos existiría un cálculo político relacionado con el control del Poder Legislativo. “Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ellos saben que el poder se define en la primera vuelta y a como dé lugar 'debo tener bancada en el Senado y en la Cámara de Diputados, tener mis 10 senadores y tener mis 20 o 25 diputados' es negocio redondo los próximos 5 años para canjear esos votos por ministerios o por obras o por otras cosas”, afirmó.

Finalmente, el aprista se refirió a la situación interna de su partido y aseguró que existe respaldo a la candidatura presidencial de Enrique Valderrama. “En el APRA puede haber lo que tú quieras, como en todos los partidos, no es un partido de santos, pero una vez tomada la decisión de que Enrique Valderrama es el candidato, todos estamos con él”, señaló.