HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí, su pasado chino lo condena | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Angie Arizaga confiesa su deseo de tener un segundo bebé con Jota Benz y revela cuándo planea agrandar la familia: "Si Dios lo quiere"

"Si Dios lo quiere", manifestó Angie Arizaga sobre la posibilidad de convertir en madre por segunda vez tras pedida de mano que vivió en Roma.

Angie Arizaga y Jota Benez planear casarse y tener un segundo bebé. Foto: composición LR/América TV
Angie Arizaga y Jota Benez planear casarse y tener un segundo bebé. Foto: composición LR/América TV

Angie Arizaga se sinceró sobre sus planes familiares y reveló que sí desea convertirse en madre por segunda vez junto con Jota Benz, aunque aclaró que no será en el corto plazo. La conductora aseguró que le gustaría darle un hermanito o hermanita a su hijo Mateíto, pero que por ahora prefiere esperar algunos años antes de volver a quedar embarazada.

“Me gustaría un segundo hijo, pero no ahorita, tampoco de aquí a 10 años. Tal vez más adelante, de aquí a tres o cuatro añitos. ¿Por qué no? Si Dios lo quiere, genial”, manifestó Angie Arizaga, dejando en claro que la maternidad sigue siendo un proyecto importante en su vida, pero que desea hacerlo en el momento adecuado y con estabilidad familiar.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: 'Dedícate a ser feliz'

lr.pe

Angie Arizaga revela que planea convertirse en madre dentro de 3 o 4 años

La exchica reality explicó que el tema de tener un segundo bebé ya ha sido conversado con Jota Benz, quien se mostró de acuerdo con la idea de agrandar la familia en el futuro. Según detalló, ambos consideran que lo más prudente es esperar entre tres y cuatro años antes de buscar un nuevo embarazo, ya que actualmente están enfocados en otros aspectos personales y familiares.

La también influencer comentó que, antes de pensar en un nuevo integrante, desea consolidar su relación sentimental con Jota Benz, con quien recientemente se comprometió. Además, la creadora de contenido confesó que, aunque muchas parejas suelen esperar varios años tras la pedida de mano, ella ya está evaluando los tiempos para llegar al altar. “Todas esperan un año, pero ahora averiguando y sabiendo todo esto, creo que me voy en dos años”, reveló, refiriéndose a sus planes de matrimonio.

PUEDES VER: Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela haber adquirido deuda “millonaria” y posterga la compra de su casa: 'Estoy terminando de pagar'

lr.pe

Angie Arizaga da detalles de su pedida de mano en Roma

Durante su testimonio, Angie Arizaga compartió detalles inéditos de cómo fue la romántica pedida de mano en Roma, ciudad que visitó junto a su suegra, la madre de Jota Benz, y su hijo Mateíto. Según contó, el cantante se arrodilló y, con un ramo de rosas, le pidió matrimonio en medio del viaje familiar.

La influencer confesó que, aunque algunas amigas le insinuaron que la sorpresa podía ocurrir durante el viaje, ella trató de no generar falsas expectativas. Incluso relató que revisó el equipaje de Jota Benz sin encontrar ninguna señal del anillo. “Yo palpaba la maleta buscando una cajita y nada. Dije: no hay falsas ilusiones”, contó entre risas.

Además, la exintegrante de 'Esto es guerra' reveló que el anillo fue enviado desde Canadá y que su suegra tuvo un rol clave en mantener la sorpresa. A pesar de haber sospechado en algún momento, aseguró que la pedida la tomó por sorpresa y que la experiencia fue “increíble”, especialmente porque pudo compartir ese momento tan especial junto a su familia.

Notas relacionadas
Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: “Dedícate a ser feliz”

Jota Benz comparte la conmovedora reacción de su hermano Gino Assereto por su boda con Angie Arizaga: “Dedícate a ser feliz”

LEER MÁS
Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

Carlos Cacho asegura que anillo de compromiso que Jota Benz le entregó a Angie Arizaga costó $12,000

LEER MÁS
Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga durante un romántico viaje en Roma: "Mil veces sí"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

Prometida de Miguel Trauco elimina fotos con el futbolista tras ser acusado de presunto abuso sexual contra joven argentina

LEER MÁS
'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

LEER MÁS
Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela haber adquirido deuda “millonaria” y posterga la compra de su casa: "Estoy terminando de pagar"

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela haber adquirido deuda “millonaria” y posterga la compra de su casa: "Estoy terminando de pagar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beca 18: Falta de presupuesto retrasa publicación de resultados y el Minedu opta por el silencio

Puno: asesinan a taxista frente al cementerio del distrito de Caracoto

Suficiente para abastecer una ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Espectáculos

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela haber adquirido deuda “millonaria” y posterga la compra de su casa: "Estoy terminando de pagar"

Paloma Fiuza sufre fuerte accidente en reality chileno 'El internado' y se luxa el codo: "La situación más dolorosa de toda mi vida"

Valeria Piazza denuncia que fue estafada luego de que robaran el celular de su amiga y alerta: “Tengan cuidado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Fiscalía archiva 7 investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo que protestaron contra Tía María

Gobierno de José Jerí nombra al año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025