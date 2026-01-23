Angie Arizaga se sinceró sobre sus planes familiares y reveló que sí desea convertirse en madre por segunda vez junto con Jota Benz, aunque aclaró que no será en el corto plazo. La conductora aseguró que le gustaría darle un hermanito o hermanita a su hijo Mateíto, pero que por ahora prefiere esperar algunos años antes de volver a quedar embarazada.

“Me gustaría un segundo hijo, pero no ahorita, tampoco de aquí a 10 años. Tal vez más adelante, de aquí a tres o cuatro añitos. ¿Por qué no? Si Dios lo quiere, genial”, manifestó Angie Arizaga, dejando en claro que la maternidad sigue siendo un proyecto importante en su vida, pero que desea hacerlo en el momento adecuado y con estabilidad familiar.

Angie Arizaga revela que planea convertirse en madre dentro de 3 o 4 años

La exchica reality explicó que el tema de tener un segundo bebé ya ha sido conversado con Jota Benz, quien se mostró de acuerdo con la idea de agrandar la familia en el futuro. Según detalló, ambos consideran que lo más prudente es esperar entre tres y cuatro años antes de buscar un nuevo embarazo, ya que actualmente están enfocados en otros aspectos personales y familiares.

La también influencer comentó que, antes de pensar en un nuevo integrante, desea consolidar su relación sentimental con Jota Benz, con quien recientemente se comprometió. Además, la creadora de contenido confesó que, aunque muchas parejas suelen esperar varios años tras la pedida de mano, ella ya está evaluando los tiempos para llegar al altar. “Todas esperan un año, pero ahora averiguando y sabiendo todo esto, creo que me voy en dos años”, reveló, refiriéndose a sus planes de matrimonio.

Angie Arizaga da detalles de su pedida de mano en Roma

Durante su testimonio, Angie Arizaga compartió detalles inéditos de cómo fue la romántica pedida de mano en Roma, ciudad que visitó junto a su suegra, la madre de Jota Benz, y su hijo Mateíto. Según contó, el cantante se arrodilló y, con un ramo de rosas, le pidió matrimonio en medio del viaje familiar.

La influencer confesó que, aunque algunas amigas le insinuaron que la sorpresa podía ocurrir durante el viaje, ella trató de no generar falsas expectativas. Incluso relató que revisó el equipaje de Jota Benz sin encontrar ninguna señal del anillo. “Yo palpaba la maleta buscando una cajita y nada. Dije: no hay falsas ilusiones”, contó entre risas.

Además, la exintegrante de 'Esto es guerra' reveló que el anillo fue enviado desde Canadá y que su suegra tuvo un rol clave en mantener la sorpresa. A pesar de haber sospechado en algún momento, aseguró que la pedida la tomó por sorpresa y que la experiencia fue “increíble”, especialmente porque pudo compartir ese momento tan especial junto a su familia.