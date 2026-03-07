HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Día de la Mujer: más de 103.000 mujeres consiguieron empleo formal y temporal en el último año

Miles de peruanas resultaron beneficiadas por programas de promoción del empleo que les permitieron acceder a diversos puestos de trabajo.

Miles de mujeres peruanas consiguieron empleos formales y temporales.
Miles de mujeres peruanas consiguieron empleos formales y temporales. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que 103.456 mujeres consiguieron un empleo formal y temporal a través de los programas y servicios del sector durante 2025.

Por tal motivo, el ministro Fernández precisó que, mediante la red de 31 Centros de Empleo a nivel nacional, 26.500 peruanas accedieron a un puesto formal con todos los beneficios correspondientes durante 2025. Asimismo, entre el 1 de enero y el 25 de febrero de este año, cerca de 1.500 ciudadanas lograron incorporarse al mercado de trabajo.

Servicios de empleo y orientación beneficiaron a miles de mujeres

El ministerio también informó que diversos servicios de orientación laboral atendieron a decenas de miles de usuarias durante el último año. El Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo brindó atención a 37.092 personas, mientras que el Servicio de Orientación para el Emprendimiento alcanzó a 66.910 participantes.

Por su parte, el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (Sovio) orientó a 24.167 personas, entre ellas estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria que recibieron información sobre oportunidades formativas y laborales.

Capacitación y capital semilla para fortalecer emprendimientos

Fernández también resaltó que, durante el 2025, el MTPE desarrolló tres ediciones del curso virtual 'Aprende a Emprender', dirigido a fortalecer las capacidades empresariales de las participantes.

“La mujer es luchadora y siempre busca las formas de generar ingresos. Por eso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó tres ediciones del curso virtual ‘Aprende a Emprender’, logrando la participación de 1.559 mujeres”, afirmó el ministro.

Las participantes asistieron a 24 sesiones virtuales en las que aprendieron a crear marcas desde cero, desarrollar habilidades personales para emprender y elaborar planes de marketing, organización y operaciones. Además, recibieron formación sobre la formalización de negocios y la gestión de marca y redes sociales.

Finalmente, en los Centros de Empleo, las usuarias accedieron gratuitamente a 2.354.000 Certificados Únicos Laborales (CUL) en el último año, documentos que reúnen información sobre experiencia laboral, antecedentes judiciales y otros datos necesarios para postular a un puesto de trabajo.

Por el Día Internacional de la Mujer, muchas ciudadanas peruanas accedieron a un empleo formal con todos los beneficios de ley durante el último año. Foto: El Peruano

