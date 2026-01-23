HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, revela haber adquirido deuda “millonaria” y posterga la compra de su casa: "Estoy terminando de pagar"

La esposa de Ignacio Baladán contó que, tras invertir todos sus ahorros y enfrentar una fuerte deuda, decidió aplazar la compra de su vivienda.

Natalia Segura confesó que está en busca de una casa para su familia. Foto: composición LR/Instagran
Natalia Segura confesó que está en busca de una casa para su familia. Foto: composición LR/Instagran

La influencer colombiana Natalia Segura, esposa del uruguayo Ignacio Baladán, se sinceró con sus seguidores al revelar que postergó la compra de una casa para su familia. A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la creadora de contenido confesó que se encuentra terminando de pagar una deuda “millonaria”, situación que le impide acceder a un crédito bancario para adquirir una vivienda propia en este momento.

Según explicó, la decisión se dio luego de que la dueña del departamento que alquilan en Colombia, donde vive junto con Ignacio Baladán y su hijo, les comunicara que pondría el inmueble en venta. Aunque inicialmente evaluaron comprarlo, la influencer aseguró que, tras analizar su situación económica y priorizar otros proyectos personales y familiares, optaron por frenar la compra y buscar un nuevo departamento mientras consolidan su estabilidad financiera.

PUEDES VER: Natalia Segura se sometió a delicada operación de 6 horas y sorprende al mostrar los resultados: 'Todo salió bien'

Natalia Segura revela que se endeudó y busca departamento tras anunciar que postergará compra de vivienda

En sus declaraciones, Natalia Segura fue clara al explicar que su historial crediticio empezó tarde, lo que hoy le genera dificultades para acceder a préstamos bancarios de alto monto. “Yo empecé mi vida crediticia muy tarde”, confesó, asegurando que gran parte de sus ahorros ya habían sido invertidos y que aún se encuentra culminando el pago de una deuda significativa. “Estoy terminando de pagar una deuda que podría decirles que es millonaria”, afirmó, visiblemente aliviada por estar cerca de cerrar ese capítulo.

La influencer reconoció que, en un inicio, ella e Ignacio Baladán consideraron comprar el departamento que alquilan, ya que ese era su plan a mediano plazo. Sin embargo, la noticia de la venta llegó en un momento complicado, cuando ya habían destinado todos sus ahorros a otros compromisos. “No tenemos plata para comprarle esta casa a nuestro hijo ahora, y todo tiene un contexto”, expresó.

PUEDES VER: 'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir

Esposa de Ignacio Baladán confiesa que invirtió su dinero en prometedor proyecto

Otro punto clave que explicó Natalia Segura fue que decidió invertir junto con el uruguayo en un proyecto familiar, al que calificó como “el proyecto más grande de sus vidas”. Según indicó, esta inversión fue planificada con la expectativa de que el dinero se multiplique a futuro, pero les dejó sin liquidez inmediata, por ello optaron que lo más prudente era mudarse a otro departamento en Medellín y aplazar la compra de su vivienda propia hasta dentro de dos o tres años.

La creadora de contenido aseguró que la decisión de postergar la compra fue tomada pensando en el bienestar de su hijo. “No queremos ahogarnos en deudas ahora. Nuestra energía tiene que estar puesta en producir, trabajar y emprender”, afirmó. Mientras tanto, la pareja continuará alquilando un departamento y enfocándose en hacer crecer el proyecto en el que han invertido, con la meta de comprar la casa soñada para su familia en el futuro, con mayor tranquilidad económica.

